Мэрия рассказала о том, как сдать елку в зоопарк Новосибирска

Символ праздника может сослужить добрую службу, но уже новому хозяину. Елочку можно сдать в Новосибирский зоопарк. Об этом рассказала пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Ель измельчат в мелкие щепки и превратят в ароматную подстилку для животных в зоопарке имени Р.А. Шило. Вывозить, отслужившие свое символы праздника в Новосибирске, начнут с 15 января, — отметили в сообщении.

Ель можно сдать по трем адресам: ТЦ «МЕГА» (остановка «ТЦ «МЕГА») с 15 по 25 января с 12:00 до 20:00; улица Профилактическая, 73 (пн-пт 08:00 – 17:00) и улица Малыгина, 23/2 (пн-пт 08:00 – 17:00).

Стоит учитывать то, что перед сдачей нужно снять различные украшения. Переработкой займёмся МУП «Спецавтохозяйство».

Отметим, что в прошлом году новосибирцы сдали на переработку больше 400 пихт и елей.

Ранее редакция сообщала о том, что названы условия появления вомбатов в Новосибирском зоопарке.

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