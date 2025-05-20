Евгений Спирин назначен главным строительным инспектором Новосибирской области

Начальником инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области назначен Евгений Спирин. Об этом сообщили в ТГ-канале ведомства.

Евгению Спирину 46 лет. В 2000 году окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин) по специализации «Водоснабжение и водоотведение», квалификация – инженер-строитель. Свой профессиональный путь начал в 2000 году с должности мастера МУП «Горводоканал». Работал заместителем начальника центральной диспетчерской службы, начальником службы водоснабжения, начальником Октябрьского участка МУП «Горводоканал». С августа 2023 до апреля 2025 года замещал должность первого заместителя главы администрации р.п. Краснообск Новосибирского района.

Исполняющим обязанности начальника инспекции с 28 декабря 2024 года был Олег Михальченко. Его предшественник Алексей Нечунаев, был арестован в конце ноября 2024 года по подозрению в получении взятки в размере 250 тысяч рублей и бутылку коньяка стоимостью 23,9 тысячи рублей. Уголовное дело передано в суд на рассмотрение.

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