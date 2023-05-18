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Депутат новосибирского Заксобрания Анатолий Кубанов: Сейчас нельзя служить двум господам

Он предложил тем, кто наверху, «рассчитаться на своих и чужих» и с чужими расстаться.
  • 18/05/2023, 14:00
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Депутат новосибирского Заксобрания Анатолий КубановГлава фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Заксобрании Новосибирской области Анатолий Кубанов поддержал высказанное на днях главой Минюста РФ Константином Чуйченко предложение вписать в Конституцию РФ государственную идеологию. Кубанов напомнил, что партия, которую он представляет, много лет настаивает на том, что у России должна быть своя государственная идеология.

— Государства без идеологии существовать не могут. Принципиальный отказ от государственной идеологии — это всегда тупик и большая национальная трагедия.

Если у государства нет своей идеологии, то у финансово-промышленных групп и представителей западных корпораций появляется возможность навязывать свою — олигархическую, запаноидную, антироссийскую и антипатриотическую идеологию, чем они особенно активно и занимались в 90-е и начале нулевых. Пребывали в лакейской, пигмейской позиции. Лизали сапоги западного олигархата, — заявил Кубанов.

По его словам, сегодня пришло то время, когда нужно формализовать и закрепить в Конституции РФ, что у России есть свои понятные и четкие идеологемы:

  • принять решение, что Россия будет социалистической — и тогда независимой либо сохранит капитализм и всегда будет некой сырьевой колонией и периферией западных экономик;
  • нужна ставка на традиционные ценности — в Конституции нужно закрепить, что Россия является обществом социальной справедливости. Не просто социально-ориентированным государством, а государством без вопиющего неравенства;
  • Россия — это общество сплоченности и соборности.

— В первую очередь сама государственная машина должна наращивать понимание того, каким идеям она служит. Мы сегодня находимся в евангельской ситуации, когда «не можешь служить двум господам», —уверен Анатолий Кубанов. — Значимая часть финансово-политических элит находится в ситуации раздвоенного сознания. Когда на протяжении десятилетий они привыкли вахтовым методам работать в Москве, а жены и дети у них в «лондонах» и «парижах», счета там. А как известно, «где богатство ваше, там и сердце ваше». Стратегический успех наступает только там, где сама власть показывает пример всей нации, что у нее нет запасной Родины, нет другой идеи кроме победы России в глобальном противостоянии с Западом. Там, наверху, нужно «рассчитаться на своих и чужих» и, наконец, с чужими расстаться.

 

Ранее редакция рассказывала о том, кто из политиков уже планирует участвовать в выборах губернатора Новосибирской области.

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : поправки в Конституцию Государственная идеология Анатолий Кубанов


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