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В музеях Новосибирска представлены 711 тысяч экспонатов

  • 18/05/2023, 13:33
Автор:
Музеи Новосибирска
18 мая по всему миру отмечается День музеев.

18 мая по всему миру отмечается День музеев. Праздник учрежден по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев 46 лет назад.

В Новосибирской области, по данным Министерства культуры России, в 2021 году насчитывалось 39 музеев. Для культурного просвещения сибиряков и гостей региона представлены 711 тысяч экспонатов. За последние пять лет их количество выросло на 50 тысяч единиц, сообщает Новосибирскстат.

Отмечается, что музеями Новосибирской области проведено 1679 выставочных проектов, всего музеи в 2021 году посетили 489 тысяч человек.

Музеи Новосибирской области

Инфографика с сайта Новосибирскстата

В Новосибирске в ночь с 20 на 21 мая пройдет акция «Ночь музеев». В этом году акция совпадает с празднованием 100-летия со дня рождения режиссёра Леонида Гайдая, поэтому многие музеи подготовили программы по этой тематике.

По данным 2ГИС, в Новосибирске на сегодняшний день насчитывается 75 музеев и арт-галерей. По Новосибирской области в каталоге значится 135 объектов.

 

Ранее редакция сообщала о том, что гордость палеонтологической коллекции Новосибирского краеведческого музея едет в Санкт-Петербург.

Фото: базовое редакции Infopro54, инфграфика — с сайта Новосибирскстата

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Теги : Ночь музеев музеи Новосибирска


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