В музеях Новосибирска представлены 711 тысяч экспонатов

18 мая по всему миру отмечается День музеев. Праздник учрежден по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев 46 лет назад.

В Новосибирской области, по данным Министерства культуры России, в 2021 году насчитывалось 39 музеев. Для культурного просвещения сибиряков и гостей региона представлены 711 тысяч экспонатов. За последние пять лет их количество выросло на 50 тысяч единиц, сообщает Новосибирскстат.

Отмечается, что музеями Новосибирской области проведено 1679 выставочных проектов, всего музеи в 2021 году посетили 489 тысяч человек.

В Новосибирске в ночь с 20 на 21 мая пройдет акция «Ночь музеев». В этом году акция совпадает с празднованием 100-летия со дня рождения режиссёра Леонида Гайдая, поэтому многие музеи подготовили программы по этой тематике.

По данным 2ГИС, в Новосибирске на сегодняшний день насчитывается 75 музеев и арт-галерей. По Новосибирской области в каталоге значится 135 объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что гордость палеонтологической коллекции Новосибирского краеведческого музея едет в Санкт-Петербург.