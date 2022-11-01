Рекламодателям

Яндекс Маркет открыл сортировочный центр в Новосибирске

  • 01/11/2022, 08:20
интернет-торговля
Суммарная площадь всех логистических объектов сервиса интернет-торговли превышает 300 тыс. кв. метров.

Яндекс Маркет продолжает развивать свою логистику для магазинов и открыл сразу три новых сортировочных центра — в Новосибирске, Оренбурге и Москве. В эти центры продавцы могут отгружать уже упакованные заказы для доставки покупателям. Это позволяет им продавать товары по всей стране и экономить на логистике. Для жителей регионов сортировочный центр — возможность быстрее получать заказы из маркетплейса.

— Отгружать товары в сортировочные центры могут продавцы, которые работают с Маркетом по модели FBS: они хранят товары у себя, сами упаковывают их и передают сервису для доставки покупателям, — пояснили в пресс-службе Яндекс Маркет.

Яндекс Маркет — сервис для покупок, который продаёт больше 40 млн товаров, к нему подключены больше 30 тыс. магазинов-партнёров. Сервис развивает логистическую инфраструктуру по всей России. Помимо Новосибирска, Оренбурга и Москвы, сортцентры Маркета работают в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани и многих других городах. Суммарная площадь всех логистических объектов сервиса превышает 300 тыс. кв. метров. У маркетплейса есть также сеть пунктов выдачи заказов — она объединяет более 8 тыс. точек в разных регионах страны.

 

Ранее редакция сообщала, что инвестор получил участок для строительства складов под Новосибирском. 

Фото: flickr.com — Yuliya_Ogneva

426

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Сортировочный центр маркетплейс интернет-торговли


Спецоперация на Украине

Отсрочки по кредитам и гарантиям бизнесу придется оплачивать после завершения службы
1/11/22 11:56
Предприниматели из Новосибирска отправили мобилизованным более 6 тыс. обогревателей
1/11/22 11:11
Японский производитель шин Bridgestone готов продать свои активы в РФ
31/10/22 17:20
поддержка мобилизованных предпринимателей

Отсрочки по кредитам и гарантиям бизнесу придется оплачивать после завершения службы

В регионе прорабатывают меры поддержки мобилизованных предпринимателей.
Читать статью >>
помощь мобилизованным

Предприниматели из Новосибирска отправили мобилизованным более 6 тыс. обогревателей

При участии волонтеров из Новосибирска в поселке ДНР также запускается производство печей для обеспечения теплом жителей прифронтовых территорий.
Читать статью >>
выборы губернатора

В Новосибирской области новые кадровые назначения

По линии двух министерств.
Читать статью >>
федеральные субсидии и трансферты

Сколько федеральный бюджет выделит Новосибирской области в 2023 году

И на что будут направлены эти средства?
Читать статью >>

Актуальный разговор

Никита Калинин, юрист ЮП «Курсив»

Что делать, если ваш бизнес попадает под снос по комплексному развитию территории?

Эта тема в Новосибирске приобретает все большую актуальность.
Все материалы
Лента новостей

Какие сельские районы в Новосибирской области получат средства федерального Минсельхоза?

01/11/2022, 12:17

Отсрочки по кредитам и гарантиям бизнесу придется оплачивать после завершения службы

01/11/2022, 11:56

МегаФон будет информировать более 50 млн цифровых клиентов Почты России

01/11/2022, 11:29

Предприниматели из Новосибирска отправили мобилизованным более 6 тыс. обогревателей

01/11/2022, 11:11
Популярное

Перед Хэллоуином новосибирцы стали чаще приобретать эзотерические товары на Ozon

01/11/2022, 11:08

Какие перемены ждут россиян на законодательном уровне в ноябре 2022

01/11/2022, 10:40

Госдума приняла поправки в ТК с новым основанием для увольнения работников

31/10/2022, 15:15

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ выяснил, на какие цели россияне берут кредиты

01/11/2022, 11:03

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключил договор c АО КБ «Ситибанк»

01/11/2022, 10:54

Население возвращается к сберегательной модели поведения

31/10/2022, 11:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска