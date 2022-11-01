Яндекс Маркет открыл сортировочный центр в Новосибирске

Яндекс Маркет продолжает развивать свою логистику для магазинов и открыл сразу три новых сортировочных центра — в Новосибирске, Оренбурге и Москве. В эти центры продавцы могут отгружать уже упакованные заказы для доставки покупателям. Это позволяет им продавать товары по всей стране и экономить на логистике. Для жителей регионов сортировочный центр — возможность быстрее получать заказы из маркетплейса.

— Отгружать товары в сортировочные центры могут продавцы, которые работают с Маркетом по модели FBS: они хранят товары у себя, сами упаковывают их и передают сервису для доставки покупателям, — пояснили в пресс-службе Яндекс Маркет.

Яндекс Маркет — сервис для покупок, который продаёт больше 40 млн товаров, к нему подключены больше 30 тыс. магазинов-партнёров. Сервис развивает логистическую инфраструктуру по всей России. Помимо Новосибирска, Оренбурга и Москвы, сортцентры Маркета работают в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани и многих других городах. Суммарная площадь всех логистических объектов сервиса превышает 300 тыс. кв. метров. У маркетплейса есть также сеть пунктов выдачи заказов — она объединяет более 8 тыс. точек в разных регионах страны.

Ранее редакция сообщала, что инвестор получил участок для строительства складов под Новосибирском.