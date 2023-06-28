С 30 июля улицы Коммунистическая и Октябрьская станут односторонними в Новосибирске

Улицы Коммунистическая и Октябрьская станут односторонними с 30 июля. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— На участке ул. Коммунистической по направлению от проезда Виктора Ващука в сторону Красного проспекта и на участке ул. Октябрьской по направлению от Красного проспекта в сторону проезда Виктора Ващука будет организовано одностороннее движение для всех транспортных средств, — говорится в сообщении

Соответствующие дорожные знаки установят 30 июля.

Ранее редакция сообщала о том, что улица Ленина в Новосибирске останется пешеходной весь июль.