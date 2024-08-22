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Группа «ВИС» ускорила работы по строительству ГЧП-поликлиники в Новосибирске

  • 22/08/2024, 10:15
Автор: Юлия Данилова
Группа «ВИС» ускорила работы по строительству ГЧП-поликлиники в Новосибирске
В компании это объяснили возобновлением финансирования проекта со стороны бюджета.

На возведении корпуса ГЧП-поликлиники №16 в Ленинском районе Новосибирска сейчас работает около 70 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГК «ВИС». В компании подчеркнули, что активизировать работы на объекте удалось благодаря возобновлению финансирования.

— На сегодняшний день на площадке завершены работы по устройству свайного поля и монолитного ростверка фундамента. Ведутся монолитные работы на отметках цокольного и первого этажей. До конца года планируется полностью завершить возведение каркаса четырёхэтажного здания, — передает пресс-служба компании.

В ГК «ВИС» также сообщили о причинах задержки строительства объекта:

  • Из-за плотной застройки вокруг площадки возникли сложности с переносом существующих и прокладкой новых инженерных коммуникаций.
  • Почти год ушёл на согласование изменений, которые вносились по требованию МП «Метро МиР» и АО «СИБЭКО».
  • Сложный рельеф участка с перепадами высот от 2 до 4 метров потребовал проведения дополнительных инженерно-геологических исследований несущей способности грунта на участке застройки.

— Для того, чтобы не затягивать и дальше сроки строительства, ГК «ВИС» взяла на себя обязательства по устройству дополнительно 120 метров трубопроводов для аварийного сброса воды, — отметили в компании.

Напомним, поликлиника №16 рассчитана на 1194 посещения в смену и сможет обслуживать 80 тысяч жителей Ленинского района Новосибирска. Общая площадь здания —  свыше 13,8 тыс. квадратных метров.

Кроме того, в ГК «ВИС» прокомментировали ситуацию со строительством остальных ГЧП-поликлиник в Новосибирске. В компании отметили, что резкий рост ключевой ставки в 2023 году привел к тому, что финансирование проекта с октября 2023 года по июнь 2024 года было приостановлено из-за отсутствия согласования правительством Новосибирской области источника покрытия дополнительных затрат. В результате,  производственные графики сдвинуты, а сроки строительства — сорваны.

— Часть дополнительных затрат, компенсирующих для публичного партнёра нагрузку по обслуживанию кредита, Группа «ВИС» обязалась профинансировать из собственных средств. Это позволило избежать консервации уже построенных корпусов поликлиник, увеличения капитальных затрат из бюджета Новосибирской области и продолжить строительство. В настоящее время количество персонала и фронт работ на объектах увеличиваются, — подчеркнули в пресс-службе группы.

Напомним, на июльской сессии регионального парламента министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщил, что регион планирует расторгнуть договор  о строительстве ГЧП-поликлиник. По его словам, инвестор — ГК «ВИС» — не исполняет взятые на себя обязательства по строительству поликлиник в рамках договора ГЧП.

— Инвестор привлек дополнительные средства, чтобы ввести в этом году три поликлиники. По остальным рассматривается вопрос о расторжении, — заявил Решетников.

Для группы «ВИС» это заявление стало полной неожиданностью. В компании также пояснили Infopro54, что в мае подписали с правительством региона дополнительное соглашение, предусматривающее продление сроков строительства по четырём объектам до 4 квартала 2025 года. Никаких официальных предложений о расторжении соглашения не поступало.

Ранее редакция сообщала о том, что на строительство ГЧП-поликлиники в Новосибирске добавили еще полтора года.

Фото предоставлено пресс-службой группы «ВИС».

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Рубрики : Власть Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : ГЧП-поликлиника


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