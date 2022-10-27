Депутатам Заксобрания провели ликбез по трудоустройству помощников

Перерыв на сессии Заксобрания был заполнен «минутой политинформации» для депутатов от первого вице-спикера Андрея Панферова, посвященной ответственности депутатов при принятии на работу помощников.

— Прошу провести работу с помощниками, — заявил Панферов коллегам по депкорпусу. — Запомните, уважаемые друзья, за подбор ваших помощников, отвечаете прежде всего вы. Если будете принимать решения о назначении на должность помощников, особенно помощников на постоянной основе, зайдите в отдел кадров, внимательно еще раз послушайте и вникните в условия принятия помощников на работу.

Отдельно Панферов напомнил о материальной ответственности как помощников, так и нанимающих их депутатов.

— Каждый помощник, которого вы представляете и за которого ручаетесь, получает свою заработную плату сам, имейте это в виду, — заявил вице-спикер. — Деньги — государственные. За каждую копейку, каждый рубль вы несете ответственность как тот человек, который рекомендует своего помощника. Вопрос очень серьезный. Если вам нужна какая-то дополнительная информация, подходите, я вам на все вопросы отвечу.

Напомним, что непростые финансовые взаимоотношения с помощником обернулись возбуждением уголовного дела для депутата, директора АО СХП «Ярковское», единоросса Глеба Поповцева в ноябре прошлого года. По версии следствия, он организовал своей знакомой фиктивное трудоустройство на должность помощника, но та положенные функции не выполняла, а денежными средствами, перечисляемыми на карту в качестве зарплаты, депутат распоряжался по собственному усмотрению. В результате сумма причиненного областному бюджету ущерба составила 800 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия Поповцев частично возместил ущерб.

Всего в Заксобрании в настоящий момент работают 76 депутатов. При этом, по информации редакции, упомянутый Поповцев — далеко не единственный депутат, чьи официально трудоустроенные помощники, получая зарплату, выполняли иные обязанности.

Ранее редакция рассказывала, как сообщение о фиктивном трудоустройстве стало причиной увольнения реальных работников одного из муниципальных учреждений.