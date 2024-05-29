В суд направлено дело уроженца Хакасии о ДТП, повлекшем смерть человека в Новосибирске

Утверждено обвинительное заключение по делу 32-летнего уроженца Республики Хакасия. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, 14 апреля 2024 года пьяный обвиняемый, с пассажиром в салоне, превысил скорость во дворе улицы Котовского. В результате машина врезалась в дерево.
– В результате происшествия пассажир погиб на месте, – говорится в сообщении прокуратуры.
Сейчас обвиняемый находится под стражей.
Уголовное дело передано в Ленинский районный суд.
Ранее редакция сообщала о том, что сын экс-депутата Алтайского края Александр Бушков осужден за пьяное ДТП в Новосибирске.
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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