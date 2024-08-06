Какие госкорпорации и компании могут переехать в Новосибирск оценили эксперты

Интрига, связанная с возможным переездом в Новосибирск головных офисов госкорпораций, сохранится до осени. Напомним, к 1 октября президент России Владимир Путин ждёт от правительства РФ план перемещения из Москвы ряда головных офисов госкомпаний.

Пока наиболее вероятным кандидатом на переезд в Новосибирск называется «Ростех». Как ранее редакции пояснял начальник информационно-аналитического управления мэрии Новосибирска Кирилл Наконечный, многие новосибирские предприятия завязаны на ОПК и тяготеют к «Ростеху».

Кандидат экономических наук, доцент НГУЭУ Эдуард Коложвари, в разговоре с корреспондентом Atas.info, заявил, что голосует за Сбербанк.

Депутат Госдумы Александр Аксененко не исключает, что в регионе можно ждать «Росатом». Он также считает, что решение о переводе головного офиса в Новосибирск может быть актуально и для частных компаний. В списке названных им коммерсантов «Сибирская генерирующая компания (СГК)» и собственники угольных месторождений: «Разрез Богатырь», «Разрез Восточный».

Депутат Госдумы Ренат Сулейманов сообщил изданию, что перемещение госкомпаний может положительно отразиться на экономике не только региона, но и его жителей. По его словам, поступления в региональный бюджет могут обеспечить дополнительные налоги, связанные с фондом оплаты труда. Кроме того, при переезде компаний городу потребуется возводить новые административные и офисные здания и взять на себя большую социальную нагрузку в виде строительства стадионов, школ и пр.

Ранее эксперты по просьбе редакции Infopro54 оценили слухи о Новосибирске в роли третьей столицы России.