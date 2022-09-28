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Депутаты горсовета Новосибирска решили не рассматривать вопрос о частичной мобилизации

  • 28/09/2022, 11:00
Депутаты горсовета Новосибирска решили не рассматривать вопрос о частичной мобилизации
Мэр города заявил, что ни он, ни его подчиненные не имеют компетенции для ответов на вопросы, озвученные депутатами.

Независимый депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус в начале сессии предложила внести в повестку обсуждение частичной мобилизации. Она перечислила ряд вопросов, с которыми к ней обращаются избиратели. В частности, она предложила рассмотреть возможность увеличения сроков между получением повестки и приходом в военкомат, так как у людей нет возможности нотариально оформить документы и пройти медкомиссию. Обратила внимание на то, что граждане не могут дозвониться до горячей линии, чтобы получить ответы на свои вопросы. Поинтересовалась квотами мобилизации по районам Новосибирской области, на какие выплаты могут рассчитывать семьи мобилизованных, кто отвечает за принятие решения о брони для сотрудников новосибирских компаний.

— Куда обращаться тем, кто находится в возрасте старше 60 лет, но хочет пойти по мобилизации? Как организовано питание и условия содержания мобилизованных, как обстоят дела с их экипировкой? Может ли городской бюджет оказать содействие в ее приобретении? —  перечислила вопросы Наталья Пинус. — Почему забирают тех, кто пишет заявление на альтернативную службу, хотя это право предусмотрено в Конституции РФ? И самое главное — какова цель спецоперации и когда мобилизованных ждать домой?

Депутат от оппозиции «Коалиция Новосибирск» Антон Картавин предложил включить в повестку сессии вопрос о состоянии готовности мэрии Новосибирска к частичной мобилизации.

— Администрации неукомплектованы, коммунальным службам в преддверии зимы, наверное, также требуется бронь. Докладчиком предлагаю заслушать мэра Новосибирска Анатолия Локтя, — заявил он.

В ответ мэр сообщил, что хочет довести до депутатов, что никто по названным вопросам комментарий на сессии давать не будет.

— Я не знаю полного плана мобилизации. У меня нет этой информации. Есть госорганы, Минобороны, система военкоматов, которые решают эти задачи. Есть уполномоченные лица, которые отвечают на вопросы граждан. Если у вас есть желание уточнить по судьбе родных и близких, направляйте вопросы и получите ответы. Мы не обладаем всей информацией, поэтому ответить не можем. Бессмысленно обсуждать, — подчеркнул Анатолий Локоть

Спикер горсовета Дмитрий Асанцев вынес вопрос Натальи Пинус на голосование. Из 41 присутствовавшего на сессии депутата, 13 проголосовали за, 4 — против, 17 воздержались.

Выступая с докладом перед депутатами чуть позже Анатолий Локоть предложил создать в Новосибирске систему патронажа семей мобилизованных новосибирцев.

— К ним должно быть максимальное внимание со стороны муниципальных служб. Поручаю департаменту образования, социальной политики взять эту ситуацию на контроль. В первую очередь помогаем многодетным семьям. Нужно оперативно выявлять острые ситуации, быстро отрабатывать их, они должны получать имеющиеся у нас меры поддержки, — заявил мэр. — В обязательном порядке предоставлять детям из таких семей места в детсадах и школах вне очереди, обеспечить пребывание в группах продленного дня, спортивных секциях, предоставить психологическую помощь. Этот список не закрытый. Нужно подумать, что в наших силах сделать, чтобы поддержать семьи мобилизованных. Главный принцип — исходить из потребностей конкретных семей.

 

Ранее редакция рассказывала, сколько новосибирцев уже призвали по частичной мобилизации.

Фото пресс-службы горсовета Новосибирска

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация спецоперация депутаты


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