Специалисты сфер IT, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России распространило список из специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, отвечающих условиям, при которых специалисты в области IT и связи могут быть освобождены от частичной мобилизации. Соответствующий документ опубликован в Telegram-канале министерства, а также на официальном сайте ведомства.

В Telegram-канале ведомства есть форма подтверждения соответствия сотрудника требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации.

Чтобы оформить отсрочку от призыва, сотрудник самостоятельно пишет заявление, прикладывая к нему форму подтверждения его соответствия необходимым критериям. Далее заявление заверяется электронной подписью гендиректора организации, пояснили в ведомстве.

После заполнения формы файл сохраняют в формате CSV, подписывают у гендиректора компании с помощью его УКЭП (электронный аналог подписи от руки, у большинства организаций она выдана ФНС) и отправляют через портал госуслуг,

Уточняется, что без формы-подтверждения заявление на отсрочку подать невозможно. Кроме того, ее следует оформить до подачи заявления.

В Минцифры отметили, что в основу списка легли предложения отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний. В него вошли специальности физико-математического и химико-биологического направлений, а также технические специальности и направления, связанные с информационными технологиями и коммуникациями.

Ранее ведомство озвучило информацию о той категории граждан, которая может получить отсрочку. К ним относятся имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, операторов связи, зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, состоящих в списке системообразующих, задействованных в производстве и распространении информационной продукции.

Напомним, Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. 23 сентября Минобороны РФ и Правительство РФ озвучили, кто не попадает под частичную мобилизацию.

Ранее редакция сообщала о том, что от частичной мобилизации в Новосибирской области освободят ценных специалистов.