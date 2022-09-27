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В рамках частичной мобилизации в Новосибирской области призваны более 2 тысяч человек

  • 27/09/2022, 19:33
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Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев прокомментировал наиболее актуальные вопросы о частичной мобилизации в эфире телеканала ОТС.

Осмотр или комиссия

Как пояснил Евгений Кудрявцев, в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области призваны более 2 тысяч человек. Если гражданин хочет пойти добровольцем, то единственным ограничением является только состояние его здоровья.

— На сегодняшний день граждане получают повестку и прибывают на пункт сбора, проходят ряд мероприятий. Именно там находятся врачи. Обязательно каждый гражданин проходит медицинский осмотр. Прошу заметить не комиссию, а осмотр, — отмечает Кудрявцев.

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Если человек не заявляет о своих жалобах, то комиссия не проводится. Осмотр на комиссии может растянуться на несколько дней. В завершении она может предоставить отсрочку либо отказать в ней.

Военный комиссариат в рамках частичной мобилизации опирается на имеющиеся у него данные. По законодательству, бывший призывник должен прийти в комиссариат и внести изменения в свои данные. Евгений Кудрявцев подчеркнул, что вручение повестки не означает призыв по мобилизации. Поэтому, когда человек приходит в комиссариат, у него уточняют текущий статус.

— Мы тоже понимаем, что за 15 лет с момента призыва человека могло много чего поменяться, — подчеркнул Евгений Кудрявцев.

Повестка — лично в руки

Военный комиссар обратил внимание на то, что повестку могут вручит лично в руки, а местоположение не играет роли. Также представитель военкомата может передать ее работодателю, и это тоже будет законно.

— Обращаю внимание, что у каждого представителя военкомата с собой есть удостоверение. Кроме того, стоит учитывать, что повестка не может быть вручена случайно, говорит Евгений Кудрявцев.

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Он также пояснил, что автоматически попадают под «бронь» только те, кто работает на оборонно-промышленном предприятии, но и там все зависит от того, какую должность человек занимает. При этом предприятия, подлежащие «бронированию», определяются постановлением правительства Российской Федерации. При утверждении «брони» на какое-либо предприятие рассматриваются интересы работодателя.

— Призыв будет проходить до тех пор, пока это необходимо и до выполнения поставленного задания, — добавляет Кудрявцев.

Если представитель военного комиссариата не нашел призывника на месте прописки, то он будет проводить розыскные мероприятия на работе. Если после этого человек не будет найден, то его станет искать полиция. Кудрявцев обратил внимание, что меры наказания для уклонистов ужесточились, и это общедоступная информация.

Также в ходе эфира было освещено, куда отправляют мобилизованных.

— Военный комиссариат проводит призыв граждан, и они отправляются в воинскую часть — формирователь. Ни для кого не секрет, что у нас это Новосибирское высшее военное командное училище, которое расположено в Академгородке. Затем люди включаются в состав подразделений, формируются условно взводы, роты, батальоны. Там же они проходят дополнительную подготовку. Там все организовано, все выдается. Единственное исключение — это индивидуальные аптечки, они выдаются непосредственно перед боевыми действиями, — рассказал Кудрявцев.

 

Ранее редакция рассказывала, что мобилизованным россиянам, участвующим в СВО, будут выплачивать ежемесячно почти 200 тысяч рублей.

Фото — скрин с эфира ОТС

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация спецоперация сколько призвали по частичной мобилизации бронь по частичной мобилизации


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