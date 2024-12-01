Новосибирцам напомнили, какие законы вступают в силу в декабре

Маркировка рыбных консервов

Обязательная маркировка товаров началась в России в 2019 году. Процесс идет поэтапно. На сегодняшний день единая национальная система маркировки охватывает все отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания.

С 1 декабря обязательная маркировка коснется консервов из рыбы и морепродуктов. Также с 1 декабря 2024 года производители и импортеры пива и слабоалкогольных напитков в кегах обязаны будут направлять в систему «Честный знак» информацию о вводе в оборот напитков в кегах. С 1 мая 2025 года то же самое произойдет в отношении пива и слабоалкогольных напитков в потребительской упаковке.

За нарушение правил работы с маркировкой предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Требования к интернет-провайдерам

С 1 декабря операторы связи обязаны при получении лицензии на оказание услуг связи обеспечить пропуск трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора. Нововведение может привести к укрупнению игроков и сокращению числа мелких операторов.

Биометрические данные при въезде в Россию

С 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года пройдет эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами при въезде в Россию.

Он будет проводиться в два этапа. На первом — фото и отпечатки пальцев иностранцы будут сдавать в пунктах пропуска в аэропортах Москвы (Внуково, Домодедово и Шереметьево), Московской области (Жуковский), а также на автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области (Маштаково).

На втором этапе (с 30 июня 2025 года) для безвизового въезда в Россию иностранцы смогут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита.

Если эксперимент признают удачным, то биометрические данные иностранцы будут сдавать на всех пограничных пунктах при въезде в Россию.

Стоит отметить, что новшества не затронут граждан Белоруссии, детей в возрасте до шести лет, сотрудников диппредставительств и консульских учреждений других стран в РФ, работников различных международных организаций, аккредитованных в РФ, а также членов их семей.

По данным Новосибирскстата за первое полугодие 2024 года, в регион из стран Средней Азии прибыло 6555 мигрантов.

Экзамены для иностранцев

С 12 декабря вступает в силу новый порядок проведения экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Теперь проводить тестирование смогут исключительно государственные учреждения и только из определенного правительством России перечня. Размер платы за экзамен также определит правительство.

Напомним, сертификат, подтверждающий владение языком и наличие знаний в области российской истории и законодательства, требуется тем иностранцам, которые решили оформить патент, разрешение на работу или временное проживание, ВНЖ и гражданство РФ. Ранее к проведению таких тестов были допущены коммерческие фирмы.

Списание долгов участникам СВО

В отношении участников спецоперации установлен мораторий на взыскание и судебное рассмотрение дел о взыскании долгов. С 1 декабря они освобождаются и от уплаты исполнительского сбора (денежное взыскание, которое необходимо оплатить, если не погасить долг вовремя), который составляет 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества.

Кроме того, тем, кто после 1 декабря 2024 года заключит контракт о прохождении военной службы, спишут все кредитные и судебные долги в сумме до 10 миллионов рублей. Долги будут списаны и у тех, у кого до 1 декабря вступил в силу судебный акт о взыскании денег и было возбуждено исполнительное производство.

Закон также увеличил для участников спецоперации и их семей кредитные каникулы на 150 дней (до 180 дней). В это время они могут не выплачивать деньги кредитору.

Повышение пенсии

В декабре фиксированную выплату к пенсии повысят тем пожилым людям, которые в ноябре отметили 80-летний юбилей.

Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях ее размер — 100% фиксированной выплаты к пенсии. Размер фиксированной выплаты в 2024 году — 8134 рубля 88 копеек.

По данным Новосибирскстата, на начало 2024 года в регионе проживало 658,9 тысячи человек в возрасте от 60 лет. Тех, кто перешагнул отметку в 80 лет — 91,7 тыс. человек. Старше 90 лет — 12,4 тыс. человек, 100 лет и более — 396 человек.

Пропаганда чайлдфри

С 4 декабря на территории России запрещено распространение в СМИ, интернете, фильмах и рекламе идеологии чайлдфри — осознанного отказа от деторождения.

При этом распространение сведений о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения правонарушением считать не будут.

Следить за соблюдением новых норм будет Роскомнадзор. Ведомство будет вносить сайты, пропагандирующие чайлдфри, в свой реестр запрещенной информации. А владельцам соцсетей придется мониторить контент и немедленно ограничивать доступ к пропаганде отказа от деторождения.

Для тех, кто публично будет распространять идеологию отказа от деторождения, предусмотрены штрафы. Для должностных лиц они установлены в размере до 200 тысяч рублей, для юрлиц — до 1 млн рублей плюс приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если идеи чайлдфри будет распространяться среди несовершеннолетних (через СМИ или интернет), штрафы составят до 400 тысяч рублей для физических лиц. Должностные лица и юрлица заплатят еще больше — до 800 тысяч рублей и до 5 миллионов рублей соответственно.

Реальный срок за подложные налоговые декларации

Сбыт и представление в налоговые органы подложных счетов-фактур и налоговых деклараций теперь грозит лишением свободы на срок до семи лет. Нововведение касается документов, которые содержат ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг или о передаче имущественных прав.

Согласно закону, за подачу подобных деклараций предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 4 лет. Когда деяния сопряжены с извлечением крупных доходов, возможно наказание в виде лишения свободы (до 4 лет).

Преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, будет наказываться строже. В этом случае установлены принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 800 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, в 2025 году лимит дохода для самозанятых могут увеличить до 3,6 млн рублей. А в последующие три года довести его до 4,2 млн рублей.