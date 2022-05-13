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Муниципальные контракты «для своих» и неадекватный расчет тарифов

  • 13/05/2022, 10:53
Автор:
новости Новосибирска
Городские и областные перевозчики обозначили пробелы регулирующего отрасль муниципального, регионального и федерального законодательства.

Представители предприятий-операторов пассажирских перевозок на территории Новосибирска и Новосибирской области при поддержке реготделения «ОПОРЫ  РОССИИ» готовят предложения по изменению ряда нормативных норм, регулирующих работу отрасли, которые предстоит внести в Минтранс и профильный комитет Заксобрания.

— Наша цель — объединяться, — говорит модератор встречи, председатель комиссии по пассажирским перевозкам «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева. — Пока перевозчики разрознены, и нет общей позиции, сложно бороться и отстаивать свои права. Цель нашей встречи — формулирование общей точки зрения, общей позиции по тем вопросам, которые есть у участников отрасли. Мы должны выйти отсюда с потенциальным документом, где будет написано, что нужно перевозчикам, чтобы работать. Сейчас ситуация крайне тяжелая и напряженная.

Как следует из обсуждения, в настоящее время наиболее актуальными для перевозчиков являются следующие вопросы и проблемы отрасли.

Страховые

Как рассказывает Марина Ярцева со ссылкой на представителей страховой отрасли, с конца апреля текущего года вступили в действие изменения законодательства, упрощающие страховку транспортных средств и сводящие к минимуму «самодеятельность» страховщиков.

По информации Ассоциации страховщиков, с 20 апреля заработал курс на перестрахование, — сообщает председатель комиссии. — Если раньше перевозчики приходили для оформления ОСАГО, а страховые им отказывали либо навязывали какие-то дополнительные услуги, то сейчас данная проблема решена на федеральном уровне. Новосибирские страховщики тоже говорят, что проблем не существует.

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Однако перевозчики заявляют, что упрощения процедуры страхования по ОСАГО не почувствовали.

Даже в электронном виде застраховать невозможно, — рассказывают представители перевозчиков. Приходится обращаться к каким-то дилерам, которые сидят в подвалах и за отдельную плату все это исполняют. Пройти этот маршрут легальным путем невозможно. Мы обращались за поддержкой, нам говорят: «Вы что-то делаете не так». Как можно «не так» ввести шесть цифр?

Но если в областном центре дилеров, как следует из выступлений представителей отрасли, можно худо-бедно по подвалам поискать, то в сельской местности с логистикой ситуация значительно сложнее. При этом стоимость годовой страховки изменилась с 12 до 16 тысяч рублей за единицу транспорта.

— Все делается для того, чтобы отказать в страховании, — говорит представитель компании, работающей в сельской местности. — Например, есть проблема, пробита рессора — требуют предоставить автобус. Как мне его пригнать на другой конец земли? При этом говорят, что запись через два месяца. То есть все красиво только на словах.

Пока в качестве первого шага к разрешению спора перевозчиков и страховщиков было решено посадить обе стороны за стол переговоров в поисках общего знаменателя.

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В этой части в большем проигрыше чувствуют себя перевозчики городские. Напомним, что в настоящее время транспорт, осуществляющий перевозки на территории областного центра, переводится на муниципальный контракт. Пока это коснулось только двух муниципальных предприятий: «Горэлектротранспорт» и ПАТП-4. По сравнению с муниципалами частник, по мнению операторов, оказался в более проигрышной позиции.

— Мы против ничего не имеем, все здорово, рассказывают перевозчики. — Но у них себестоимость километра пробега —  120 рублей, у нас —  40. А в чем, собственно, разница? У нас даже километраж больше. Отвечают очень просто: «У них рассчитывается не по себестоимости. А по индексации». Но это же неправильно. Должна считаться себестоимость, а не что-то когда-то индексироваться.

Кроме того, как отмечают перевозчики, когда отторговывается контракт с муниципальным предприятием, в конкурсной документации, в отличие от частных, не указывается возраст и другие характеристики транспортного средства.

Тарифные

Одной из основных законодательных инициатив, звучавших от перевозчиков, должно стать изменение подхода к формированию тарифа. Как следует из ответа областного Минтранса на запрос перевозчиков, в настоящее время тариф рассчитывается исходя из фактических затрат перевозчиков, и сумма его составляет более 40 рублей. Индексации тарифа, предусмотренная тарифным департаментом в текущем году, составит 4,6%.

— Увеличение нормативов предельных затрат предполагается только в случае обоснования перевозчиком увеличения затрат на осуществление перевозок при расчете департаментом по тарифам Новосибирской области предельного максимального тарифа, — сообщают в министерстве.

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При этом Минтранс и департамент по тарифам, как рассказывают участники заседания, кивают друг на друга в вопросе, чья именно инициатива стоит за этой цифрой.

Соответствующие изменения уже предусмотрены региональным бюджетом. Со своей стороны, перевозчики предлагают формировать тариф исходя из реального уровня инфляции, который, по их прогнозам, к 3 кварталу текущего года составит не менее 20%. При этом представители отрасли уже сейчас отмечают удорожание запчастей и рост других расходов.

Напомним, в марте 2022 года руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров на заседании транспортного комитета Заксобрания объявил о передаче полномочий по установлению регулируемых тарифов органам местного самоуправления. Это решение вызвало немало вопросов, о чем в комментарии редакции Infopro54 сообщали областные депутаты.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Сибирского Главного управления Банка России (Новосибирск), инфляция в марте 2022 в Новосибирской области составила 18,27% (https://www.cbr.ru/nsk/news/), при этом по показателям категории непродовольственных товаров «Легковые автомобили» — 45,38%; категории «Инструменты и оборудование» — 30,65%; категории «Топливо моторное» — 5,25%.

 

Ранее редакция сообщала, что на межрегиональных пассажирских перевозках нарушаются условия конкуренции. 

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Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт тарифы перевозчики


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