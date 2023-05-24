Новосибирские предприятия существенно подняли зарплаты

По итогам апреля 2023 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года, в сфере производства средние зарплатные предложения в Новосибирской области выросли на 13%. Наибольшее увеличение отмечается у инженеров-конструкторов (+22% — до 55 тыс.рублей), начальников производства (+21% — до 68 тыс.рублей), инженеров по охране труда (+15% — до 43 тыс.рублей), токарей (+14% — до 57 тыс.рублей), операторов станков ЧПУ (+17% — до 60 тыс.рублей), операторов производственной линии (+15% — до 45 тыс.рублей), технологов (+16% — до 51 тыс.рублей), слесарей (+12% — до 45 тыс.рублей), сообщает Исследовательский центр Зарплаты.ру.

При этом у соискателей запросы гораздо больше того, что им готовы предоставить работодатели. По итогам апреля этого года по отношению аналогичному периоду прошлого года больше всего зарплатные ожидания выросли у сварщиков (+30%) — до 78 тыс. рублей), инженеров по технике безопасности (+29% — до 69 тыс.рублей), операторов производственной линии (+23% — до 52 тыс.рублей). начальников смены (+22% — до 71 тыс.рублей), инженеров-конструкторов (+10% — до 54 тыс.рублей), электромонтажников (+10% — до 58 тыс.рублей).

Эксперты прогнозируют, что высокий спрос на технических специалистов и квалифицированных рабочих в отраслях машиностроения, производства, промышленности сохранится в ближайший год.

Напомним, в январе на круглом столе замдиректора по работе с персоналом Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова, филиала авиационной холдинговой компании «Сухой» Валентин Голуб сообщал, что последние полгода токарь пятого разряда на предприятии получает не менее 110 тысяч рублей на руки. Эксперты отмечали, что рабочих из Новосибирска активно переманивают в Питер и Москву, в том числе, за счет более высоких зарплат, а новосибирские предприятия «пылесосят» районы, соседние регионы и Дальний Восток.

Ранее редакция сообщала о том, что полпред потребовал от руководителей ОПК выполнять обязательства перед работниками.