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Стали известны минимальные проходные баллы ЕГЭ в вузы Новосибирска

  • 23/06/2023, 12:32
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минимальный баллы для поступление в вузы Новосибирска
Минимальный проходной балл может серьезно варьироваться в зависимости от факультета.

Стало известно, с каким количеством баллов вузы Новосибирска планируют принимать абитуриентов в 2023 году. Пока они предварительные. Итоговые цифры будут известны только после завершения подачи документов на поступление. 

По данным портала РосДиплом, в Новосибирском национальном исследовательском государственном университете (НГУ) средний проходной балл для поступления на бюджет прогнозируется на уровне 250, а на платной основе можно учиться с результатом ЕГЭ 200 баллов.

В Новосибирском государственном аграрном университете (НГАУ) действует ректорский грант и обучение становится на 100% бесплатным при 230 баллах. Стоит отметить, что при наличии 180 баллов можно получить 10%-ю скидку на платное обучение.

Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ) может принять в свои ряды студентов (данные по итогам 2022 года), начиная с 161 на бюджет, а на платное отделение можно попасть с результатами в 113 баллов.

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) примет студентов со 122 баллами на бюджет, а на платное со 119 баллами

Для поступления в Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) необходимо набрать 119 баллов

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) откроет двери студентам, набравшим 156 баллов.

Впрочем, судя по сайтам вузов, минимальный проходной балл может серьезно варьироваться в зависимости от факультета. В августе 2021 года новосибирские вузы объявляли дополнительный набор, так как не смогли набрать нужное количество первокурсников.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области стартует приемная кампания в вузы.

Фото: ru.freepik.com — pressfoto

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Рубрики : Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : минимальный баллы для поступление в вузы Новосибирска ЕГЭ в Новосибирске


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