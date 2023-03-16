Пункты пропуска в Сибири перегружены и требуют модернизации

Логистика меняется

Больше года Россия живет в новых экономических условиях. Спад внешнеэкономической деятельности в регионах Сибирского федерального округа, который наблюдался в первом квартале 2022 года, уже к концу года сменился ростом. Как отметил на конференции «Осуществление таможенно-логистической деятельности в СФО в условиях внешнего санкционного давления» заместитель начальника Сибирского таможенного управления (СТУ) Дмитрий Колыханов, объемы внешней торговли в регионах Сибирского федерального округа (СФО) по итогам 2022 года выросли на 36% и составили 70 млрд долларов США.

Бизнес адаптируется к новой реальности и находит новых партнеров. Товарные потоки переориентируются с Запада на Восток и зависят в том числе от существующей инфраструктуры таможенных пунктов пропуска, складов временного хранения и оптимизации таможенных операций, которые должны сократить время оформления товаров.

По словам начальника службы организации таможенного контроля СТУ Тимофея Бажина, из 15 пунктов пропуска, расположенных в регионе действия СТУ, функционируют 10 воздушных, 4 автомобильных и 1 морской.

— В настоящий момент идет реконструкция девяти пунктов пропуска, в том числе 4 воздушных: Новосибирск, Красноярск, Новокузнецк, на этапе проектирования находится пункт пропуска в Кемерове. Также идет строительство еще двух новых пунктов пропуска — морского «Диксон» и воздушного «Кызыл», — уточнил Тимофей Бажин.

Он напомнил, что в начале года правительство России включило аэропорт Норильск в перечень аэропортов федерального значения и установило в нем воздушный грузопассажирский пункт пропуска. Это позволит оптимизировать освоение северных территорий и Арктики, наращивать объемы ВЭД не только морским видом транспорта, но и воздушным.

Тимофей Бажин привел пример работающей на сегодняшний день логистической схемы, организованной отдельными авиаперевозчиками. В данной схеме авиаузлы СФО, в частности Новосибирска и Иркутска, используются в качестве перегрузочных хабов. По его словам, Китай активно участвует в этой схеме.

Модернизация «Хандагайты»

Большая нагрузка сейчас ложится на автомобильные пункты пропуска «Ташанта» (Алтайский край) и «Хандагайты» (Республика Тыва). Сегодня на них проводится реконструкция.

— Завершение реконструкции ДАПП «Хандагайты» запланировано на 2023 год, но может быть скорректировано, — уточнил Тимофей Бажин. — После завершения реконструкции статус этого пункта пропуска будет изменен — с двустороннего на многосторонний. Это откроет новые возможности для организации транзитных коридоров, связывающих Китай через Монголию и СФО.

Напомним, в рамках двухэтапной модернизации грузового и пассажирского направлений ДАПП «Хандагайты» будут разделены потоки грузового и легкового транспорта — появятся 8 новых полос для движения. Пропускная способность ДАПП и пассажиропоток увеличатся почти в 2 раза — до 200 машин и до 560 человек в сутки. В настоящий момент идет первый этап реконструкции.

«Ташанта» становится транспортной артерией

О том, что многосторонний пункт пропуска «Ташанта» перегружен, говорится уже давно. После отмены коронавирусных ограничений резко вырос поток туристов, которые проходят через расположенный здесь таможенный пост на границе России и Монголии. В условиях развития новых грузовых транспортных коридоров, завершения строительства монгольского участка скоростной дороги, соединяющей Китай и Россию, через Ташанту резко возрос поток грузоперевозок. Сложности с оформлением грузов подтвердил и представитель компании «Восточный ветер» (ГК «СибТракСкан») Алексей Измайлов:

— Мы переориентировались от европейских поставщиков на Китай. Возили тягачи через Казахстана, а на прошлой неделе у нас прошла первая партия через пункт «Ташанта». Опыт прохождения таможни успешный. Единственное, что время оформления документов оставляет желать лучшего. Мы теряем целый день на монгольской территории, потом еще день на Ташанте. Очень надеемся, что этот пункт пропуска будет модернизирован, так как грузоперевозчики очень заинтересованы в нем.

— МАПП «Ташанта» и вся инфраструктура изначально не была рассчитаны на торговый оборот, — говорит Дмитрий Колыханов. — Она была рассчитана на объем, который перемещается физическими лицами, и на пропуск физлиц. Это действительно новый логистический маршрут, и мы планируем модернизацию данного пункта пропуска.

По данным СТУ, в 2022 года по коридору через МАПП «Ташанта» проследовали 62 товарные партии, а с начала 2023 года их количество уже составило 184 партии.

Он уточнил, что в настоящее время на МАПП «Ташанта» планируется дополнительное оснащение весогабаритного контроля, а также установка системы считывания и распознавания номерных знаков. Кроме того, к 2026 году запланирован перенос этого пункта пропуска непосредственно на линию госграницы. Сейчас идет определение места расположения нового пункта пропуска.

Президент «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири», представитель «Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций (АРЭ)» в Сибирском федеральном округе Сергей Максимов тоже отметил значимость данного логистического коридора.

— Сегодня на федеральном уровне принято решение о выделении существенных средств на модернизацию и реконструкцию Чуйского тракта. Это касается как Новосибирской области, так и Алтайского края. Так что инфраструктура там будет развиваться, — подчеркнул он.

Кроме того, в СТУ напомнили участникам ВЭД о проекте «Упрощенный таможенный коридор», предусматривающем упрощение и ускорение таможенного контроля для участников внешнеэкономической деятельности на основе обмена информацией с таможенными службами иностранных государств. Как рассказали в СТУ, сегодня 10 компаний включены в «Зеленый коридор» с Китаем и 1 — с Таджикистаном.

Ранее редакция сообщала о том, что грузоперевозчики Сибири пока не наблюдают «потепления» на рынке.