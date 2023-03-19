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В Кузбассе предлагают локализовать производство вертолетов

  • 19/03/2023, 15:07
Автор:
Производство вертолетов в Кузбассе
И выпуск компонентов для беспилотников.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обсудил с предпринимателями, представителями «Кузбасского технопарка» и Института цифры КемГУ реализацию инвестпроектов ООО «Геш Авиа» и ООО «Горный-ЦОТ» по развитию  в регионе центра производства компонентов для беспилотников, а также перспективы создания вертолетов. По мнению Сергея Цивилева, реализация инновационных проектов невозможна без новых прогрессивных технологий.

Главе региона представили наработки создания легких двухместных вертолетов в Кузбассе. Сергей Цивилев поставил задачу по дальнейшей локализации этого производства в регионе, чтобы максимально уйти от  внешних поставщиков.

― Правительство Кузбасса продолжит создавать все условия для поддержки предпринимательских инициатив ― это налоговые льготы для резидентов особой экономической зоны, льготные кредиты Фонда развития промышленности, гранты федеральных фондов. Мы рассчитываем на новые идеи и готовы оказать содействие в реализации инвестиционных проектов. В Кузбассе уже есть Академия беспилотной авиации и робототехники и Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотников, ― отметил Сергей Цивилев.

По итогам совещания глава региона поручил совместно проработать возможность создания беспилотных летательных аппаратов, вертолетов в Кузбассе, а также развития малой авиации в части авиастроения.

 

Ранее редакция рассказывала, что новосибирский институт планирует представить на МАКС-2023 новые интересные разработки авиатехники. 

Фото пресс-службы правительства региона

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Кузбасс Кемеровская область

Теги : Производство вертолетов производство беспилотников


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