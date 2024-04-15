Дерево упало на припаркованные авто в Новосибирске

В Новосибирске несколько автомобилей пострадали от упавшего дерева.
Дерево упало около дома №25 на улице Ватутина.
— Основной удар пришёлся на красный компактвэн Toyota Corolla Spacio, также небольшие повреждения получил седан Toyota Camry, — отмечается в паблике «АСТ-54» в Телеграм.
На фото можно увидеть, что у Toyota Corolla выбито заднее стекло, а также повреждена крыша.
Новосибирцы начали активно обсуждать произошедшее.
— Бедные авто конечно.
— Ветер 6 м/с. Гнилые деревья падают. Ужас для хозяина машины.
Ранее редакция сообщала о том, что автомобиль протаранил трамвай в Дзержинском районе Новосибирска.
Источник фото: АСТ-54 в Телеграм
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