Дерево упало на припаркованные авто в Новосибирске

В Новосибирске несколько автомобилей пострадали от упавшего дерева.

Дерево упало около дома №25 на улице Ватутина.

— Основной удар пришёлся на красный компактвэн Toyota Corolla Spacio, также небольшие повреждения получил седан Toyota Camry, — отмечается в паблике «АСТ-54» в Телеграм.

На фото можно увидеть, что у Toyota Corolla выбито заднее стекло, а также повреждена крыша.

Новосибирцы начали активно обсуждать произошедшее.

— Бедные авто конечно. — Ветер 6 м/с. Гнилые деревья падают. Ужас для хозяина машины.

Ранее редакция сообщала о том, что автомобиль протаранил трамвай в Дзержинском районе Новосибирска.