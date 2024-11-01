Доля муниципального транспорта в Новосибирске выросла до 30 процентов

В Новосибирской области продолжается работа по увеличению доли муниципального транспорта. В 2024 году она составила 30%.

— Новосибирск настолько большой, сложный город, что требуются все виды транспорта. И задачи стоят по развитию всех видов. Три или четыре года назад мы приступили к обновлению парка автобусов, и тогда была задача поставлена не просто вывести новые автобусы, а вернуть утраченную долю муниципального перевозчика. Она была всего лишь 7%, сегодня доведена до 30%. Эта задача стоит на повестке, она будет продолжаться и в следующем году, — отметил глава региона.

Он напомнил, что в городе идет масштабная реновация общественного транспорта. В области обновлено беспрецедентное количество троллейбусов, автобусов и трамваев. Расширяется маршрутная сеть за счет использования троллейбусов с удлиненным ходом.

Тем не менее, в январе 2024 года бывший руководитель транспортного департамента мэрии Новосибирска Олеся Богомазова на комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета сообщала, что в Новосибирске доля муниципального наземного транспорта начало года составляла 52%.

— Общий объем перевозок всеми видами транспорта в 2023 году в Новосибирске составил 281 млн пассажиров. В связи с приобретением нового подвижного состава наблюдается рост объема перевозок муниципальным наземным транспортом по отношению к коммерческим перевозкам: с 2019 по 2023 года доля выросла с 32 до 52%, — констатировала Богомазова.

Напомним, эксперты еще несколько лет назад прогнозировали, что с транспортного рынка Новосибирска будут постепенно уходить частные перевозчики. В том числе из-за появления системы муниципального контракта. Их постепенно вытесняют на невыгодные маршруты. Так, к примеру, произошло в 2023 году с маршрутом 29-го автобуса. В декабре 2023 года мэрия сообщила о планах отменить 57 маршрутов. После этого жители города начали жаловаться на то, что не могут дождаться транспорта на остановках — водители решили не работать до отмены маршрутов и начали уходить заранее.

Ранее редакция сообщала, что новые вагоны появятся в новосибирском метро в конце 2025 года. Их конструктив позволит увеличить пропускную способность поездов.