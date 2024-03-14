Детей, которых забрали у матери из-за долга за свет, вернули домой под Новосибирском

Скандал в небольшом селе Колыванского района, где соцслужбы своеобразно помогли семье, находящийся в сложной ситуации, получил благополучное продолжение. Чиновники одумались, оказали помощь многодетной матери и вернули детей из реабилитацинного центра.

Эта история шокировала многих в начале марта. Районный депутат Виктор Коротков предал публичной огласке вопиющий случай несправедливости. У местной жительницы, которая одна поднимает двух несовершеннолетних детей, внезапно без предупреждения отключили электричество в доме. Как назло, именно в этот период у сибирячки закончился запас дров.

― Зима нынче выдалась холодной. Поэтому мы дополнительно грелись от электрических батарей. Накопился долг в 4 тысячи рублей за свет. Я ждала детские пособия, чтобы рассчитаться с долгами и купить топливо. И вдруг мне обрезают свет, ― рассказала Infopro54 Анастасия.

Женщина обратилась за помощью в районный отдел соцзащиты, а там вместо реальной поддержки, сразу стали настаивать на изъятии ребятишек. Конечно, это была временная мера. Специалисты убедили мать написать добровольное согласие, она испугалась и согласилась.

― Мне пришлось вмешаться, чтобы хоть как-то помочь решить проблему. Погасил долг за электричество, оплатил новое подключение проводов. После резонанса в СМИ соцзащита очень быстро изыскала средства и привезла семье дрова. Сразу же нашли возможность выплачивать женщине еще одно пособие, о котором раньше почему-то ей не говорили, поставили ее на учет в Центр занятости. Детей оперативно вернули, теперь они с матерью, ― рассказал Infopro54 местный депутат Виктор Коротков.

Между тем, действия чиновников сейчас проверяет прокуратура. Анастасию уже вызывали для беседы в ведомство.

― Будет дана оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации и органа социальной защиты, ― прокомментировала официальный представитель прокуратуры Новосибирской области Дарья Манилова.

Частная проблема одной сельской семьи, можно сказать, решилась благополучно. Остается верить в то, что на будущее это станет уроком для отдельно взятых должностных лиц и полученный опыт позволит им в следующий раз не повторять свои ошибки.

Напомним, 2024 год объявлен президентом России, как Год семьи. На официальном уровне организовывается много различных мероприятий, поддерживающих ячейки общества и пропагандирующих правильные семейные ценности.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

«За два месяца накопилось 4 тысячи»: у матери отобрали детей из-за долга за электричество под Новосибирском. Подробнее…