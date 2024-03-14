«Издевались на протяжении 2 часов»: трое подростков избили 9-летнюю девочку в Новосибирске

В Новосибирске трое школьников избили 9-летнюю девочку на детской площадке. Инцидент произошел 9 марта в Заельцовском районе города. Об этом в социальных сетях сообщили родные пострадавшей школьницы.

— На протяжении 2 часов издевались и избивали. Они старались загонять ребенка в места, где отсутствует видеонаблюдение, но часть издевательств попала в объективы камер, — рассказал подписчик Телеграм-канала «Новосибирск с огоньком».



На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, трое мальчиков валяют в снегу свою жертву, пинают ее по телу и по лицу. После того, как школьнице удается вырваться и сбежать от мучителей, она снова попадает к ним в охапку. Подростки засовывают ее в крытую площадку для мусора и придавливают контейнером для отходов.

По словам автора поста, истязания закончились только тогда, когда мать одного из мальчиков сказала им, что девочке пора домой.

Родители пострадавшей отвели ее в больницу, где медики зафиксировали побои, и обратилась с заявлением в полицию.

— Материалы по данному факту переданы инспектору ПДН Заельцовского отдела полиции. Проводится проверка, — пояснили Infopro54 в ГУ МВД по региону.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске компания подростков избила школьника, залила глаза перцовой жидкостью из баллончика и обрезала волосы. Издевательства и побои агрессоры сняли на видео.