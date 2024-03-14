Прокуратура заинтересовалась избиением 9-летней девочки в Новосибирске

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска начала проверку после избиения подростками 9-летней девочки на детской площадке.

— В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — сообщила пресс-секретарь регионального ведомства Дарья Манилова.

Напомним, инцидент произошел 9 марта на улице Красногорской, 31/1. Трое подростков напали на девочку и на протяжении 2-х часов издевались и избивали. Издевательства попали в объективы камер видеонаблюдения.

Родители пострадавшей обратились в полицию. Материалы дела по произошедшему находятся в у инспектора ПДН МВД по Заельцовскому району Новосибирска.