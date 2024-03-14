Прокуратура заинтересовалась избиением 9-летней девочки в Новосибирске

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска начала проверку после избиения подростками 9-летней девочки на детской площадке.
— В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — сообщила пресс-секретарь регионального ведомства Дарья Манилова.
Напомним, инцидент произошел 9 марта на улице Красногорской, 31/1. Трое подростков напали на девочку и на протяжении 2-х часов издевались и избивали. Издевательства попали в объективы камер видеонаблюдения.
Родители пострадавшей обратились в полицию. Материалы дела по произошедшему находятся в у инспектора ПДН МВД по Заельцовскому району Новосибирска.
Фото, видео: Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru