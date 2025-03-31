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Сергей Миронов поддержал «Команду Справедливости» в Новосибирске

  • 31/03/2025, 14:00
Сергей Миронов поддержал «Команду справедливости» в Новосибирске
Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов в рамках рабочего визита в регион провел встречу с партийным активом и СМИ

На встрече в Новосибирске лидер СРЗП Сергей Миронов рассказал об инициативах, которые партия продвигает в Госдуме. Это вопросы, касающиеся миграционной политики, сдерживания роста цен, развития промышленности, увеличения пенсионного обеспечения граждан.

Председатель СРЗП напомнил, что партия системно выступает за отмену пенсионной реформы и доведение пенсий до 40% от уровня зарплаты. Для решения вопроса, считает Миронов, необходимо внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы налоги собирались и уплачивались там, где производятся товары и услуги.

— Добыча газа происходит в разных местах, а головной офис компании находится в моем родном городе, где и платятся налоги. Почему бы не платить налоги там, где добывается газ? — задался вопросом вице-спикер Госдумы.

Крайне актуальным он назвал тему снижения инфляции, для чего необходимо ввести государственное регулирование цен на основную продуктовую корзину россиян.

Сергей Миронов встреча в Новосибирске

— Мы предложили Правительству РФ ограничить предельные торговые наценки для любых организаций розничной торговли на продукты питания, которые покупаются ежедневно, до 15% от первой оптовой закупки, — уточнил Сергей Миронов.

Сергей Миронов также оценил влияние Центрального банка России на ситуацию в экономике РФ. По его словам, постоянное повышение ключевой ставки снижает возможности для предприятий брать кредиты на развитие и душит производство.

— Оборонные предприятия сейчас, конечно, не получают кредиты по 25%, под 5-7% они получают целевым образом. Но их смежники вынуждены брать неподъемные кредиты и задыхаются, — объяснил глава СЗРП. — С июля 2023 года Центробанк начал повышать ключевую ставку. Главная идея председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, объясняющей эту политику, — борьба с инфляцией. За это время инфляция увеличилась в два раза. Вопрос: это что за борьба такая? То есть экономика задыхается, а инфляция как раз растет. А зачем тогда все это происходит? — задал риторический вопрос Сергей Миронов.

Он добавил, что полностью поддерживает председателя Госдумы Вячеслава Володина, задающего Центробанку те же вопросы.

Что касается миграционной политики, то Сергей Миронов в очередной раз отметил: миграция в страну должна быть только трудовой. Он подчеркнул, что мигранты должны приезжать в Россию на срок трудового контракта и без возможности привозить семью.

Миронов также высказался по поводу политических амбиций СРЗП на предстоящих в Новосибирской области и Новосибирске выборах. По его словам, в задачи реготделения входит усиление депутатского корпуса.

Председатель совета регионального объединения СРЗП и депутат Госдумы Александр Аксененко уточнил, что партия планирует выдвинуть своих кандидатов не только на выборы в Законодательное Собрание, но также и в Совет депутатов Новосибирска.

Александр Аксененко, председатель совета регионального объединения СРЗП и депутат Госдумы

— Действующие депутаты Заксобрания и другие кандидаты будут избираться на предстоящих выборах в составе партии «Справедливая Россия – За правду». И в горсовет тоже. У нас огромное количество депутатов сейчас работают на территории. Предвыборная кампания предстоит очень острая и яркая. Партия в 2025 году будет определять самых сильных депутатов в списки в Заксобрание. Лучшие будут представлять нашу партию и в региональном списке, и в областном, — прокомментировал Александр Аксененко.

В ходе визита в Новосибирск Аксененко представил Сергею Миронову кандидатов, которые будут представлять интересы жителей города и области на выборах осенью и уже присоединились к партийной «Команде Справедливости».

Среди возможных кандидатов Аксененко назвал действующих депутатов Анатолия Кубанова и Владислава Плотникова, бывшую чиновницу мэрии Ольгу Незамаеву, председателя «Совета отцов» Сергея Майорова, члена Общественной палаты Сергея Леонова, местных депутатов Константина Терещенко и Ивана Бочарова, главу одного из профсоюзов Новосибирской области Веру Леонтьеву, активиста Вадима Самойлова, представителей спортивных федераций Вячеслава Митрофанова, Дениса Бондаренко и других общественников и лидеров мнений региона.

Сергей Миронов поддержал запущенный Александром Аксененко проект по набору активных жителей Новосибирской области в «Команду Справедливости», которая и должна будет проводить инициативы СРЗП в жизнь на местах.

Ранее редакция сообщала, что о своих планах на выборную кампанию 2025 года рассказали представители ЛДПР, Партии Пенсионеров, а также о том, что «Единая Россия» объявила очередной праймериз

Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения партии СРЗП

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : СРЗП Сергей Миронов партия пенсионеров ЛДПР Единая Россия выборы-2025 Александр Аксененко


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