Формат ресторанов «у дома» набирает популярность в больших городах

Генеральный директор компании «Юнирест» Татьяна Шаманская (Управляет брендами Rostic’s и KFC в России. — Ред.) прокомментировала корреспонденту Infopro54 ключевые тренды, актуальные для российского рынка быстрого питания.
Рост рынка продолжается, но немного притормозился по сравнению с 2023 годом.
Сохраняется устойчивый рост сегмента доставки.
— Этот тренд актуален не только для нашего сегмента. Потребитель привык заказывать домой готовую еду, продукты и т.д. Мы наблюдаем, что канал доставки у нас растет чуть быстрее, чем рынок в целом, — констатирует гендиректор компании «Юнирест».
— Мы наблюдаем, что немного меняется эргонометрика городов. Раньше было принято приезжать в центр, гулять по центральным улицам, заходить в рестораны. Сейчас в больших городах девелоперы, градостроители практикуют более целостный подход к развитию территории и активно создают инфраструктуру «рядом с домом» — и людям это нравится. Они предпочитают отдыхать, заниматься спортом, ходить в рестораны рядом с домом, когда не нужно никуда ездить. Актуальность центральных локаций при этом уходит на второй план, — рассказывает Шаманская.
По ее словам, этот тренд стимулирует игроков рынка быстрого питания экспериментировать с форматами, а также развивать доставку.
Стоит отметить, что тренд на рост спроса ресторанов «у дома» подтверждают и новосибирцы. В соцсетях жилмассивов люди пишут, что в кафе быстрого питания, пиццериях и прочих заведениях современного формата сложно найти свободные места по вечерам и в выходные.
— По деньгам пообедать/поужинать в таком ресторанчике получается быстрее, чем самой готовить что-то вечером. Цены ниже, чем в это время в центре, а качество хорошее, так как персонал уже в лицо знает людей, которые живут в соседних домах, — пояснила Infopro54 Наталья С., проживающая в Кировском районе Новосибирска. — Мы с мужем периодически работаем в хоум-офисе и нередко либо сами ходим в ресторан/кафе, либо заказываем доставку.
По данным 2ГИС, на рынке быстрого питания Новосибирска работают 1972 кафе.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск находится на третьем месте в России по динамике открытия караоке-баров.
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