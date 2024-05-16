Формат ресторанов «у дома» набирает популярность в больших городах

Генеральный директор компании «Юнирест» Татьяна Шаманская (Управляет брендами Rostic’s и KFC в России. — Ред.) прокомментировала корреспонденту Infopro54 ключевые тренды, актуальные для российского рынка быстрого питания.

Рост рынка продолжается, но немного притормозился по сравнению с 2023 годом.

Сохраняется устойчивый рост сегмента доставки.

— Этот тренд актуален не только для нашего сегмента. Потребитель привык заказывать домой готовую еду, продукты и т.д. Мы наблюдаем, что канал доставки у нас растет чуть быстрее, чем рынок в целом, — констатирует гендиректор компании «Юнирест».

— Мы наблюдаем, что немного меняется эргонометрика городов. Раньше было принято приезжать в центр, гулять по центральным улицам, заходить в рестораны. Сейчас в больших городах девелоперы, градостроители практикуют более целостный подход к развитию территории и активно создают инфраструктуру «рядом с домом» — и людям это нравится. Они предпочитают отдыхать, заниматься спортом, ходить в рестораны рядом с домом, когда не нужно никуда ездить. Актуальность центральных локаций при этом уходит на второй план, — рассказывает Шаманская.

В больших городах

По ее словам, этот тренд стимулирует игроков рынка быстрого питания экспериментировать с форматами, а также развивать доставку.

Стоит отметить, что тренд на рост спроса ресторанов «у дома» подтверждают и новосибирцы. В соцсетях жилмассивов люди пишут, что в кафе быстрого питания, пиццериях и прочих заведениях современного формата сложно найти свободные места по вечерам и в выходные.

— По деньгам пообедать/поужинать в таком ресторанчике получается быстрее, чем самой готовить что-то вечером. Цены ниже, чем в это время в центре, а качество хорошее, так как персонал уже в лицо знает людей, которые живут в соседних домах, — пояснила Infopro54 Наталья С., проживающая в Кировском районе Новосибирска. — Мы с мужем периодически работаем в хоум-офисе и нередко либо сами ходим в ресторан/кафе, либо заказываем доставку.

Напомним, ранее пресс-служба 2ГИС сообщала, что интерес новосибирцев к ресторанам за первые месяцы 2024 года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании, средняя стоимость бизнес-ланча в городе сегодня составляет 416 рублей. Это на 37% больше, чем в апреле 2021 года. Наибольшее количество ресторанов в Новосибирске ожидаемо находится в Центральном районе, при этом средняя стоимость бизнес-ланча в этом районе не самая высокая — 395 рублей, в Калининском районе — 600 рублей. Но ресторанов в нем меньше. Самая низкая стоимость в Кировском — 350 рублей.

По данным 2ГИС, на рынке быстрого питания Новосибирска работают 1972 кафе.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск находится на третьем месте в России по динамике открытия караоке-баров.