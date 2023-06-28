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Детская карта Банка «Левобережный» вошла в топ-10 лучших карт банков России

  • 28/06/2023, 17:09
Это настоящая карта, только детская: снятие и внесение наличных, оплата товаров в магазинах и сети Интернет, кешбэк до 10 % и участие в программе лояльности «Привет, МИР!»

Детская карта Банка «Левобережный» вошла в топ-10 лучших карт банков РоссииЭксперты «Выбери.ру» проанализировали выгодные предложения по детским дебетовым картам: бесплатная карта Банка «Левобережный» заняла 7 место в федеральном рейтинге «Лучшие детские дебетовые карты».

Это настоящая карта, только детская: снятие и внесение наличных, оплата товаров в магазинах и сети Интернет, кешбэк до 10 % и участие в программе лояльности «Привет, МИР!»

Карта оформляется к счету родителя, при этом на ней можно указать имя и фамилию ребёнка.

Когда у ребёнка есть карта — нет необходимости беспокоиться, что он окажется без денег и не доедет домой или останется без обеда. Родители могут настроить в BL-Online ежедневный и ежемесячный лимит на все операции по карте: на снятие наличных, переводы в другие банки и платежные операции в сети Интернет. Также мама или папа могут держать под контролем траты ребёнка, видя сумму и место покупки.

«По российскому законодательству дети могут совершать покупки с 6 лет, и многие родители оформляют детскую банковскую карту, чтобы учить их финансовой грамотности с 1 класса, — объясняет Дина Павлова, заместитель генерального директора Банка «Левобережный». — А с 14 лет ребёнок может самостоятельно оформить себе карту, пользоваться интернет-банком и полноценно учиться управлять своими «карманными расходами» и накоплениями. Совершая оплату, он ежемесячно будет зарабатывать кешбэк до 5 000 рублей, что поможет ему откладывать на свою мечту».

Закажите карту на сайте или оформите самостоятельно в BL-Online.

Справка. «Выберу.ру» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. В 2020 году включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2022 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-5 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге «Медиалогии».

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: ru.freepik.com — holiak

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : детская дебетовая карта Банк Левобережный


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