Погода в Новосибирске: 13 августа обещают дождь и солнце

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, всю ночь с 12 на 13 августа будет идти дочь. Температура ожидается +11-+13 градусов (в субботу +17 +21 градус). Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

Днем 13 августа метеорологи прогнозируют облачность и небольшой дождь. Температура ожидается +16+18 градусов. По востоку области местами умеренные дожди. Ночью и утром — туманы. Также синоптики прогнозируют порывы северо-западного метра до 13 метров в секунду.

В понедельник-вторник также ожидаются умеренные дожди, в понедельник местами грозы. Ко вторнику 15 августа температура поднимется до 17-22 градусов.

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