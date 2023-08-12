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Погода в Новосибирске: 13 августа обещают дождь и солнце

  • 12/08/2023, 17:08
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Погода в Новосибирске: 13 августа обещают дождь и солнце
Температура будет немного ниже, чем в субботу, 12 августа.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, всю ночь с 12 на 13 августа будет идти дочь. Температура ожидается +11-+13 градусов (в субботу +17 +21 градус). Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

Днем 13 августа метеорологи прогнозируют облачность и небольшой дождь. Температура ожидается +16+18 градусов. По востоку области местами умеренные дожди. Ночью и утром — туманы. Также синоптики прогнозируют порывы северо-западного метра до 13 метров в секунду.

В понедельник-вторник также ожидаются умеренные дожди, в понедельник местами грозы. Ко вторнику 15 августа температура поднимется до 17-22 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что пляжный сезон в Новосибирске идет к завершению. 

Фото Infopro54

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Регионы: Новосибирск

Теги : погода в Новосибирске


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