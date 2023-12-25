Детского тренера расстреляли на Родниках в Новосибирске

В Новосибирске полицейские разыскивают мужчину, стрелявшего в детского тренера по самбо. Инцидент произошел в бизнес-центре на «Родниках» 23 декабря.

Об этом журналисту Сиб.фм сообщила женщина, которая стала свидетелем конфликта.

— Один мужчина стал говорить тренеру по самбо, что не дождался от него перевода и достал пистолет. Тренер стал говорить «давай, шмаляй». Оппонент выстрелил, — рассказала очевидец ЧП.

Испугавшись выстрела, ребенок, который пришел с девушкой в бизнес-центр, убежал на другой этаж, а она сама вызвала скорую. Так же свидетели происшествия вызвали на место наряд полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области факт стрельбы в бизнес-центре журналистам подтвердили и сообщили, что правоохранители выезжали на место. Сам потерпевший полицейским пояснил, что неизвестный ему мужчина выстрелил ему в руку.

Сейчас правоохранители устанавливают личность стрелка и проводят проверку по факту случившегося.

Ранее редакция сообщала о том, что после конфликта между жителями Черепаново один из них застрелил другого. Дело об убийстве передано в суд.