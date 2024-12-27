Водитель «Буханки» погиб в ДТП с ГАЗелью под Новосибирском

В ночь на 27 декабря на трассе в Татарском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей — УАЗа «Буханка» и ГАЗели.

По данным ГАИ, водитель УАЗа выехал на встречную полосу и на высокой скорости столкнулся с грузовым автомобилем.

— В результате столкновения водитель автомобиля УАЗ, мужчина 60 лет, скончался на месте, — сообщает ГАИ по Новосибирской области

В результате сильного удара автомобиль УАЗ сложился гармошкой. Пассажиры, находившиеся в машине, чудом остались живы. Трое мужчин получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии, а также устанавливается личность погибшего.

Ранее редакция сообщала о том, что иномарку порвало на части в ДТП на Петухова в Новосибирске. Тогда в аварии погибли два человека.