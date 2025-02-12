Спрос на новосибирских специалистов в Китае вырос в пять раз

За 2024 год количество приглашений на зарубежные вакансии новосибирцев выросло на 21% по сравнению с 2023-м. Такими данными поделились эксперты hh.ru.

— За 2024 год резюме россиян получили 769 тысяч приглашений на иностранные вакансии, что на 34% больше, чем за 2023 год. Резюме новосибирцев получили 17 тысяч приглашений на нероссийские вакансии, что на 21% больше, чем за предыдущий год. Отметим, что речь идет именно о регионе, указанном в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской, — рассказали аналитики.

Чаще всего новосибирцев приглашали на работу в Казахстан (31%, или 5,2 тысяч приглашений). Из Беларуси поступило 3 тысячи запросов на сибирские кадры (18%), из Турции — 1,4 тысячи (8%), из Грузии — 7%, или 1,2 тысячи. Помимо этого, новосибирских соискателей приглашают в Узбекистан (6%, или 1 тыс.) и Кыргызстан (4%, или 0,6 тыс.), а из дальнего зарубежья — в Китай и ОАЭ (по 4%, или 0,7 тыс.), а также в США (3%, или 0,5 тыс.).

— Среди топа стран, из которых в 2024 было отправлено больше всего приглашений на вакансии, наиболее значимо вырос интерес к специалистам из Новосибирской области в Китае (в 2023 году было зафиксировано 136 приглашений, в 2024 уже 758, рост в 5,5 раз). При этом в ряде стран произошла обратная тенденция, в частности снизился поток приглашений на работу из Грузии (с 1,8 тыс. до 1,2 тыс., снижение на 32%), Казахстана (с 6,5 тыс. до 5,2 тыс. приглашений в 2024, снижение на 20%), — комментирует директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.

Самыми востребованными на иностранном рынке оказались менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13% от всех приглашений). Сибирские программисты и разработчики оказались на втором месте (10%), а операторы call-центра — на третьем (5%). Востребованы за рубежом и дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи (по 4%), также учителя, преподаватели, педагоги, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), специалисты технической поддержки, секретари, помощники руководителя, ассистенты и тестировщики (по 2%).

При этом медианная зарплата, которую предлагали зарубежные работодатели нашим специалистам составила 51 700 рублей. Но есть и вакансии с более высоким окладом, Так, DevOps-инженерам предлагали 226 тыс. руб., руководителям группы разработки 201 тыс. руб., дата-сайентистам 186 800 руб., финансовым директорам 155 500 руб., директора по информационным технологиям (145 700 руб.), генеральные директора и исполнительным директорам 142 700 руб. При этом, самым востребованным — менеджерам по продажам — работодатели готовы платить в среднем не более 67 400 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что самыми высокооплачиваемыми в Новосибирске стали врачи оториноларингологи.