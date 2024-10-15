Рекламодателям

Администрация Искитима заплатит за расчистку русла реки Черная

  • 15/10/2024, 15:30
Администрация Искитима заплатит за расчистку русла реки Черная
Чтобы предотвратить подтопление домов, расположенных по берегам реки

Администрация города Искитима Новосибирской области ищет подрядную организацию для расчистки русла реки Черная протяженностью 2,8 километра. Информация о тендере была опубликована на портале госзакупок. Заявки на участие в тендере принимаются до 21 октября текущего года. 23 октября планируется определить подрядчика.

Начальная цена контракта составляет 12,9 млн рублей.

Выполнить весь объем работ, указанный в договоре, потенциальный подрядчик должен будет до 25 апреля 2025 года. К этому времени нужно будет полностью расчистить русло реки Черная от улицы Сибирская, 57 до автомобильного моста по улице Советская.

Напомним, в 2023 году администрация Искитима заключила контракт с ООО «Амургидропроект» на подготовку проекта расчистки русла реки Черная. Проектом также предусмотрено укрепление берегов для исключения подтоплений улиц на которые жаловались местные жители в предыдущие годы. Глава Искитима Сергей Завражин отмечал, что русло реки Черная не расчищалось никогда, поэтому в половодье вода поднимается и подтапливает ряд расположенных вблизи домов.

Напомним, Новосибирская область попала в список регионов России, где в 2023 году выявлено наибольшее количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов. Помимо крупных производств, огромный ущерб водным экосистемам наносят предприятия жилищно-коммунального хозяйства, отвечающие за очистку и сброс сточных вод.

Ранее редакция сообщала о том, что на трубы, загрязняющие малые реки Новосибирска, поставят заглушки. 

Фото freepik, автор: freepik

113

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : расчистка рек малые реки


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Екатерина Маркова: Споры вокруг наследства могут разрушить весь бизнес

Екатерина Маркова: Споры вокруг наследства могут разрушить весь бизнес

На 100% избежать всех рисков невозможно, но минимизировать их возникновение — вполне реально
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Губернатор поручил увеличить поддержку волонтерства в муниципалитетах региона
15/10/24 16:40
Власть
Заельцовский район Новосибирска лидирует по количеству квартир на продажу
15/10/24 16:30
Бизнес Недвижимость
Минобрнауки предложило перенести на год срок сдачи «СКИФ» под Новосибирском
15/10/24 16:15
Власть Наука Недвижимость
Третье место на соревнованиях по дзюдо выиграли две спортсменки из Новосибирска
15/10/24 16:00
Спорт
Новосибирцы устали от большого количества мигрантов
15/10/24 15:45
Бизнес Общество
Администрация Искитима заплатит за расчистку русла реки Черная
15/10/24 15:30
Бизнес Власть
Девушка из Новосибирской области погибла под камнепадом на Алтае
15/10/24 15:15
Происшествия
Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» начал работу в Новосибирской области
15/10/24 15:09
Власть
«Уральские авиалинии» показали, как разбирают на запчасти самолет, севший в поле
15/10/24 14:45
Общество
На VII Агрофоруме обсудят вопросы продовольственной безопасности
15/10/24 14:35
Власть
За скрытые номера автомобилей водителей будут лишать прав на срок до 1,5 лет
15/10/24 14:20
Общество
Под Новосибирском арест тракторов побудил фермера погасить многомиллионный долг
15/10/24 14:00
Агропром Бизнес
«Рынок недвижимости выходит из пике»: в Новосибирске на треть выросло число ипотечных сделок на покупку квартир
15/10/24 13:45
Бизнес Недвижимость Общество
Своё дело в любом возрасте - Сбер рассказал в каком возрасте сибиряки чаще всего становятся самозанятыми
15/10/24 13:39
Бизнес
9 снегометателей закупит в лизинг мэрия Новосибирска
15/10/24 13:30
Бизнес Власть Город
Рыбаки спасли мужчину, более двух месяцев дрейфовавшего на лодке в Охотском море
15/10/24 13:10
Происшествия
В Новосибирской области директора МКУ оштрафовали из-за ям на дорогах
15/10/24 13:00
Власть Право&Порядок
«Расцветай на Дуси Ковальчук»: комфортная жизнь в нескольких минутах ходьбы от площади Калинина
15/10/24 12:52
Недвижимость
Из-за аварии с автобусом машины встали в пробку на Мочищенском шоссе в Новосибирске
15/10/24 12:45
Общество
В Новосибирске минимальный набор продуктов стоит более 6600 рублей
15/10/24 12:30
Общество Экономика
Популярное
Буфетчица попала в больницу после драки с девятиклассницей из-за булочки
15/10/24 15:35
Вор, обронивший паспорт при краже, предстанет перед судом Новосибирска
15/10/24 15:00
Девушка-подросток сбила 25-летнюю женщину в Новосибирске
15/10/24 12:00
Новосибирец трижды уходил в самоволку и получил 6,5 лет колонии
14/10/24 17:30
Более 170 пожаров произошло в Новосибирской области за неделю
14/10/24 15:30
Редкую рыбку-семидырку выловил рыбак в Новосибирске
14/10/24 13:30
Новости компаний
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 выгодных трехлетних вкладов
15/10/24 9:00
«Россети» приступили к строительству энергетической инфраструктуры для расширения Новосибирского участка Транссиба
14/10/24 16:42
Банк Уралсиб в Новосибирске стал членом Новосибирской городской торгово-промышленной палаты
11/10/24 9:00
Прошел очередной питчинг проектов Второго межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб
10/10/24 9:00
«Эксперт РА» подтвердило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозом
8/10/24 9:00
20-летний юбилей отмечает крупнейшая электросетевая компания Новосибирской области
1/10/24 16:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска