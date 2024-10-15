Администрация Искитима заплатит за расчистку русла реки Черная

Администрация города Искитима Новосибирской области ищет подрядную организацию для расчистки русла реки Черная протяженностью 2,8 километра. Информация о тендере была опубликована на портале госзакупок. Заявки на участие в тендере принимаются до 21 октября текущего года. 23 октября планируется определить подрядчика.

Начальная цена контракта составляет 12,9 млн рублей.

Выполнить весь объем работ, указанный в договоре, потенциальный подрядчик должен будет до 25 апреля 2025 года. К этому времени нужно будет полностью расчистить русло реки Черная от улицы Сибирская, 57 до автомобильного моста по улице Советская.

Напомним, в 2023 году администрация Искитима заключила контракт с ООО «Амургидропроект» на подготовку проекта расчистки русла реки Черная. Проектом также предусмотрено укрепление берегов для исключения подтоплений улиц на которые жаловались местные жители в предыдущие годы. Глава Искитима Сергей Завражин отмечал, что русло реки Черная не расчищалось никогда, поэтому в половодье вода поднимается и подтапливает ряд расположенных вблизи домов.

Напомним, Новосибирская область попала в список регионов России, где в 2023 году выявлено наибольшее количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения рек, озер и других пресноводных объектов. Помимо крупных производств, огромный ущерб водным экосистемам наносят предприятия жилищно-коммунального хозяйства, отвечающие за очистку и сброс сточных вод.

Ранее редакция сообщала о том, что на трубы, загрязняющие малые реки Новосибирска, поставят заглушки.