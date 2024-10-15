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Девушка-подросток сбила 25-летнюю девушку в Новосибирске

  • 15/10/2024, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Девушка-подросток сбила 25-летнюю девушку в Новосибирске
Пострадавшая госпитализирована

В Центральном районе Новосибирска вечером произошло ДТП с участием 17-летней девушки на самокате. В результате аварии пострадала 25-летняя женщина.

Инцидент произошёл 14 октября на улице Орджоникидзе, возле дома № 30.

По информации Госавтоинспекции региона, девушка наехала на женщину, которая шла по тротуару в том же направлении. 25-летняя женщина, пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия, была госпитализирована. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС, которые начали выяснять все обстоятельства произошедшего.

В полиции напомнили, что согласно правилам дорожного движения, пользователи электросамокатов обязаны соблюдать особые требования. В частности, если их движение по тротуару создает угрозу для пешеходов или мешает им, то самокатчики должны либо снизить скорость до уровня пешеходов, либо спешиться. Пешеходы всегда имеют приоритет на тротуарах.

Ранее редакция сообщала о том, что 10-летний мальчик пострадал в ДТП с иномаркой в Новосибирске.

Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : пострадавшая подросток ДТП


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