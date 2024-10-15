Треть сибиряков готовы поручить «умному холодильнику» оформление заказа на еду

Каждый восьмой житель Сибири (11%) готов позволить алгоритмам искусственного интеллекта блокировать свои попытки приобретать товары и услуги, которые могут негативно сказаться на здоровье.

Половина опрошенных (50%) согласны на то, чтобы ИИ-алгоритмы анализировали их поведение и здоровье, а также участвовали в покупках для поддержки здорового образа жизни. В то же время, 38% респондентов готовы прислушиваться к рекомендациям ИИ, но не желают, чтобы алгоритмы запрещали какие-либо покупки. 42% заявили, что предпочли бы самостоятельно следить за своими привычками, не прибегая к помощи ИИ.

Треть участников опроса (33%) выразили желание использовать «умный холодильник», который мог бы самостоятельно закупать продукты, когда они заканчивались. 22% из них согласны на то, чтобы холодильник ограничивал их рацион, однако 49% респондентов предпочли бы, чтобы их холодильник оставался «аналоговым», без возможности любых покупок и контроля за питанием.

Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ отметил, что множество пользователей основывают свои решения на различных рекомендациях: будь то советы друзей, мнения экспертов, или предложения алгоритмов. Исходя из этого, подчеркнул он, обнаруживаются значительные возможности для развития ИИ-сервисов, которые помогут людям находить оптимальные решения в сфере покупок, управления финансами и других аспектах жизни. В этой связи в июле банк анонсировал запуск проекта «Цифровой помощник». Данная инициатива призвана объединить все текущие разработки банка в области ИИ.

Исследование охватило 1500 участников, проживающих в крупных городах с населением более 100 000 человек.