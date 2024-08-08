Девять маршрутов «электричка + автобус» ввели в Новосибирской области

В Новосибирской области запустили девять маршрутов, которые соединяют автобусное и железнодорожное сообщение. Билеты можно приобрести как в автокассах, так и в кассах ж/д.

– Организована продажа билетов на пригородные поезда в автокассах сел Северное и Довольное, в рабочих поселках: Чистоозерное, Сузун, Маслянино, – отмечается в сообщении АО «Экспресс-пригород».

Теперь жители девяти отдалённых районов могут организованно добираться до Новосибирска, используя мультимодальный маршрут. Он включает в себя поездку на автобусе от населённого пункта до станции, а затем пересадку на электричку.

Маршрут работает и в обратном направлении.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за капремонта пути изменится расписание 10 электричек в Новосибирской области.