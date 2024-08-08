Турецкому собственнику не удалось консолидировать долю в российском бизнесе AB InBev

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций отказала Efes Breweries International BV (через нее по всему миру работает турецкий производитель пива Anadolu Efes) в покупке доли в голландской AB InBev Efes BV, пишет РБК. Эта компания — совместное предприятие Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev, которое управляет их российским бизнесом через компании «АБ ИнБев Эфес», «ИнБев Трейд», «Восток Солод» и «Бастилс Тех» (бренды Bud, Hoegaarden, «Клинское» и другие). Причины отказа источники РБК в Минфине не уточняют. Бизнес в России продолжает работать в обычном режиме под руководством Anadolu Efes, уточнили изданию в турецкой компании. Эксперты издания также отметили, что AB InBev Efes — последнее из трех крупнейших в стране пивоваренных предприятий, которое до сих пор контролируют зарубежные компании.

Напомним, АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС» входит в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. Помимо нее в этом списке ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и ООО «Объединенные пивоварни – Холдинг» (ранее Heineken). В целом, от акцизов на алкоголь за 7 месяцев 2024 года в регионе собрано более 10 млрд рублей.

В марте 2022-го Carlsberg анонсировала продажу российского бизнеса, который включает восемь пивоваренных заводов «Балтика». В июне 2023 федеральные СМИ сообщили, что группа нашла покупателя на активы и ждет разрешения от российского правительства. В июле 2023 в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, доли иностранных акционеров в молочной и пивоваренной компаниях в российской структуре Danone и «Балтика» переданы во временное управление Росимущества.

В марте 2022 года также объявил об уходе из России нидерландский производитель Heineken. В августе 2023 года Heineken продала за €1 свой российский бизнес компании Arnest Group. Новому владельцу перешли семь пивоваренных заводов, в том числе, расположенный в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области сократили платежи в бюджет.