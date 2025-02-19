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Алла Литвинова: Лизинг иностранных работников станет трендом на рынке труда в 2025 году

Автор: Юлия Данилова
  • 19/02/2025, 15:00
Алла Литвинова, директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»
Новосибирские компании, испытывающие сложности с набором персонала, уже изучают такие предложения

Аутстаффинговые компании Новосибирска, которые предоставляют в лизинг сотрудников, изучают возможность найма сотен специалистов в ближнем и дальнем зарубежье, чтобы закрыть вакансии работодателей региона. Об этом редакции Infopro54 рассказала директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова.

— Алла, на ваш взгляд, насколько актуально для новосибирского рынка труда такое направление, как аутстаффинг?

— Чаще всего к аутстаффингу или лизингу персонала прибегают компании, которым нужны грузчики, разнорабочие, монтажники, уборщицы, сборщики мебели, официанты и т.д. То есть в основном речь идет о профессиях ручного труда. Заказчики, как правило, по разным причинам не готовы устраивать в штат такой персонал, но берут его под какие-то проекты.

Спрос на эту услугу на рынке сохранился. К примеру, недавно одна из аутстаффинговых компаний Новосибирска искала сразу несколько сотен сотрудников и размещала эти заказы в кадровых агентствах города. Но с точки зрения предложения сегодня не все гладко, так как людей, готовых сотрудничать с аутстафферами, практически нет. Работодатели в принципе активно охотятся на людей с ремесленными профессиями и включают их в штат. Они готовы платить за рекомендации и привлечение сотрудников, чтобы закрыть вопрос с персоналом.

В результате поле для работы аутстаффинговых компаний сокращается, а сами компании начинают закрываться. К примеру, в прошлом году в Новосибирске услуги лизинга персонала предлагали около 200 компаний, в этом, по данным 2ГИС, — 159 компаний. Так что эта сфера бизнеса сейчас переживает нелегкие времена.

— Почему такой интерес к лизингу сотрудников? Такие специалисты дешевле, чем те, кто работает в штате?

— При аутстаффинге персонала работодатель платит только за услугу, при этом НДФЛ и социальные налоги в его расходы не входят. С другой стороны, работник в лизинге может быть дешевле с точки зрения финансов, но не факт, что он будет надежен так же, как человек, работающий в штате. Например, грузчик может выйти сегодня на работу, а потом уйти в запой на неделю. Именно поэтому критически важных для компании специалистов на аутстафф не берут, а сразу принимают в штат. Например, юристов, бухгалтеров. Либо работают с ними на аутсорсинге.

— По вашим оценкам, как будет развиваться ситуация в 2025 году?

— В стратегической перспективе спрос на персонал будет расти., а значит, будут востребованы все способствующие этому инструменты. Что касается 2025 года, то мы видим, как многие бизнесы начинают сокращать затраты из-за неопределенной экономической ситуации, в том числе на персонал.

Не исключаю, что аутстафферы, собственники которых следят за трендами рынка, будут привозить сотрудников из-за рубежа, чтобы удовлетворить запросы работодателей. Это один из явных трендов — он будет способствовать решению вопроса с персоналом в ближайшие годы. Причем речь идет не только о специалистах из стран ближнего зарубежья. В этом плане сегодня интересны и Северная Корея, Китай.

— Насколько работодатели из Новосибирска готовы к таким решениям?

—  Такие прецеденты уже есть. Работников из дальнего зарубежья нанимают новосибирские швейные предприятия. Например, из Пакистана. Пока это в Новосибирске не очень распространено, и многие работодатели продолжают считать, что им удастся закрыть нужные вакансии российскими сотрудниками. Но тренд на привлечение иностранцев через разные кадровые инструменты усиливается.

Чтобы работать с иностранцами из дальнего зарубежья, работодатели должны адаптировать компанию. В первую очередь решить вопросы лингвистического барьера, создать условия проживания. Думаю, что вот этими вопросами и будут заниматься аутстаффинговые компании. Так что я прогнозирую рост на этом сегменте, потому что на внутреннем рынке людей брать уже неоткуда.

 

Алла Литвинова, основатель и собственник HR-центра Аллы Литвиновой

Более 10 лет опыта в HR

Обладатель премии Novosibirsk Business Awards 2023 в номинации HR-эксперт

Обладатель медали от мэра города Новосибирска за трудовую доблесть

Руководитель комитета по управлению и развитию персонала в Новосибирском областном отделении «ОПОРЫ РОССИИ»

Член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

 

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы ведут переговоры о системном найме специалистов из Северной Кореи. В перспективе они могут потеснить с рынка труда мигрантов из стран СНГ. 

Фото из личного архива, предоставлено экспертом.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : лизинг персонала дефицит кадров аутстаффинг


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