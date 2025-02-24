Соединение для создания нового антиракового препарата нашли ученые Новосибирска

Ученые из Новосибирского государственного университета в сотрудничестве с коллегами из Института органической химии Сибирского отделения Российской академии наук и Ирландии открыли высокую противораковую активность нового химического соединения (катионные антимикробные пептиды). Это открытие может стать основой для разработки нового эффективного препарата против онкологических заболеваний.

— Мы смогли изучить механизмы его действия на молекулярном уровне — сегодня это обязательное условие для регистрации любого нового противоракового препарата на мировом уровне, — рассказал Андрей Покровский, заведующий кафедрой фундаментальной медицины факультета медицины и психологии НГУ, член-корр. РАН.

Ранее это соединение продемонстрировало высокую эффективность в разработке противомикробных средств. Кроме того, было обнаружено, что некоторые пептиды обладают способностью избирательно связываться с клетками рака, что приводит к противоопухолевому эффекту.

— В результате полученное соединение обеспечивало адресную доставку к раковым клеткам одного агента, вызывающего повреждение ДНК, и второго агента, предотвращающего репарацию. Таким образом, удается добиться программируемой клеточной гибели в опухолевых тканях. Понятно, что на данном этапе речь не идет о лекарстве, для этого соединению надо пройти долгий путь доклинических и клинических испытаний, но эта часть работы находится за пределами компетенций и возможностей коллектива, проводившего это исследование, — отметил Покровский.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет рак второй по значимости причиной смерти во всём мире. Каждый год количество диагностированных случаев онкологических заболеваний растёт.

Основным методом лечения рака остаётся химиотерапия, однако раковые клетки имеют способность избегать воздействия лекарств с помощью различных механизмов, что создаёт значительные трудности в терапии.

Эти проблемы, а также серьёзные побочные эффекты некоторых препаратов, применяемых в химиотерапии, побуждают исследователей активно искать новые методы лечения рака. Одним из перспективных направлений в этой области является пептидная терапия.

Ранее редакция сообщала о том, что метод прогнозирования таяния вечной мерзлоты разработали в Новосибирске. Он может использоваться для снижения рисков строительства объектов и инфраструктуры в арктической зоне, а также предупреждения экологических катастроф.