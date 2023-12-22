Директор автошколы попала под уголовное дело о мошенничестве под Новосибирском

В Новосибирской области следователи СК завели уголовное дело о мошенничестве на и.о. директора коченевской автошколы.

По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год, исполняя обязанности директора автошколы, женщина заключила договоры с учениками по подготовке водителей категории «В». Условия договора предусматривали обучение и допуск к квалификационному экзамену в ГИБДД на получение водительского удостоверения.

— Зная, что лица к экзаменам допущены не будут, поскольку автошкола не имела лицензии, подозреваемая заключила договоры на общую сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей, — сообщили в региональном СК.

Уголовное дело о мошенничестве находится на контроле у прокуратуры по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирской области стали жертвами приморского афериста, который продавал им несуществующие автомобили.