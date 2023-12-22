Распределительный центр за 800 млн рублей построит ДорХан – Новосибирск

На декабрьский инвестиционный совет Новосибирской области со своим новым проектом снова вышла компания ООО «ДорХан – Новосибирск».

— У нас кратно увеличивается объем производства продукции. В итоге на предприятии сформировался дефицит производственных помещений для комплектации, сборки, хранения и отгрузки готовой продукции, — сообщил на инвестсовете исполнительный директор ООО «ДорХан – Новосибирск» Александр Брокерт. — Сейчас мы уже сдерживаем объем производства из-за того, что готовая продукция находится на промплощадках, мы могли бы производить больше. Плюс потребителям неудобно забирать продукцию с разных производственных площадок.

— Бюджетная эффективность проекта составит 250 млн рублей. Однако, по нашим расчетам, за счет синергетического эффекта, который получат другие наши площадки, в бюджет дополнительно поступят еще около 150 млн рублей, — заявил Брокерт.

На этот раз на инвестсовет компания представила проект распределительного центра. Его инвестор планирует построить на участке в 47 тысяч кв. м, который расположен между существующими промплощадками компании. Площадь распредцентра составит 27 тысяч кв. м. Объем инвестиций — 800 млн рублей, 100% инвестиций за счет собственных средств компании. Начало строительства запланировано на 2025 год, завершение — в 2028 году, но Брокерт не исключил, что объект будет запущен быстрее. Срок окупаемости проекта — 12 лет. В ходе его реализации компания планирует создать 50 рабочих мест с зарплатой от 80 тысяч рублей.

ООО «ДорХан – Новосибирск» входит в группу компаний «ДорХан». В Новосибирске производственный кластер компании уже занимает 81 тысячу кв. м. В него входят 7 заводов, 5 из них действующие, 2 находятся в стадии строительства. С этими проектами компания ранее также выходила на инвестсовет.

По словам Александра Брокерта, на заводе по производству минеральной ваты (800 млн рублей) в цех уже запущено тепло, идет монтаж оборудования. Запустить первую линию компания планируют к июню 2024 года и выпускать 35-40 тысяч тонн минваты в год. В 2025 году компания планирует начать монтаж на производстве второй линии.

— Планируем к весне-лету смонтировать здание, а к концу 2024 года запустить завод, — рассказал Брокерт. — Кроме того, чтобы закрыть вопрос с кадрами, мы приступили к строительству общежития для рабочих на 250 мест.

Что касается проекта по горячему цинкованию (850 млн рублей), то по нему почти готова проектно-сметная документация. Инвестор закупил металл, разместил заказ на производство оборудования.

Губернатор Андрей Травников поддержал этот проект, а также предложил инвесторам заранее подумать о резервировании земель вокруг предприятия для следующих проектов.

ГК «ДорХан» создана в 2010 году в селе Криводановка. В группу входят 30 заводов (543 тысячи производственных площадей), 24 производственно-складских комплекса, 55 торговых представительств. В группе работают 6100 сотрудников. Компания занимается производством и реализацией ограждающих конструкций, модульных и полнокомплектных зданий, сэндвич-панелей.

В Новосибирске компания производит в год 30 000 ворот различных типов, 36 000, 230 000 кв. м конструкций, 1 300 000 п. м ограждений, 46 000 т минераловатного полотна, 2 200 000 кв. м сэндвич-панелей и 40 000 т изделий.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске запустят завод по производству грузовиков.