Директор Горзеленхоза получила срок за упавшее на мальчика дерево в Новосибирске

25 сентября Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор директору МАУ «Горзеленхоз», из-за халатности которой пострадал 9-летний ребенок. Об этом сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

― Осужденная, в чьи должностные обязанности входило осуществление деятельности по содержанию зеленых насаждений на территории Нарымского сквера в черте города Новосибирска, не провела обследования зеленых насаждений, ― говорится в сообщении.

Это привело к падению в июле 2022 года аварийно-опасного дерева на мальчика, который проезжал по скверу на велосипеде.

― В результате произошедшего, 9-ти летний потерпевший получил травмы, которые в совокупности причинили ему тяжкий вред здоровью, ― отметили в сообщении.

Виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее редакция сообщала о том, что суд поставил точку в громком деле по взрыву АГЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.