Продажей ребенка в Новосибирске заинтересовались прокуратура и СК

Прокуратурой области и Следственным комитетом организована проверка по факту размещения на одном из сайтов объявления о продаже ребёнка в Новосибирске.

— Прокуратура даст оценку соблюдению законными представителями прав и интересов несовершеннолетнего, проверит работу органов системы профилактики с семьей, — говорится в сообщении.

Также инцидентом заинтересовался и Следственный комитет. Проверка проводится по статье УК РФ «Торговля людьми».

Отметим, что объявление, разлетевшиеся по СМИ, уже заблокировано.

Напомним, что на сайте объявлений продают ребенка. Геолокация показывает, что мальчик находится в Первомайском районе города. Объявление размещено в категории кошки. Автор пояснила, что мальчик очень любит качаться на качелях. На вид малышу с фотографии около двух лет.

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