Сотрудники исследовательского центра СО РАН настаивают на смене директора

Профсоюзный комитет ФИЦ ИВТ (ранее ИВТ СО РАН) разослал обращение в СМИ, министру науки РФ Валерию Фалькову и в прокуратуру Новосибирской области с просьбой экстренно разобраться в ситуации, сложившейся в Федеральном исследовательском центре информационных и вычислительных технологий.

— Врио директора Андрей Юрченко создал вместе со своим окружением невозможную для труда обстановку и практикует меры психологического и морального давления на сотрудников. Эти действия могут привести и уже приводят к развалу авторитетной научной организации, к уничтожению сложившихся за многие годы научных школ мирового уровня, — говорится в обращении, поступившем в редакцию.

17 июня на общем собрании коллектива работников ФИЦ ИВТ рассматривался вопрос о состоянии дел центра и перспективах его развития.

— По итогам тайного голосования большинством голосов — 60% — было принято решение обратиться в Миннауки РФ с ходатайством: отказать Андрей Юрченко в утверждении его директором ФИЦ ИВТ и назначить новые выборы руководителя, — говорится в обращении в Миннауки РФ.

В общем собрании приняли участие 59 человек очно и 84 дистанционно. Общая численность постоянных сотрудников ФИЦ ИВТ (вместе с филиалами в Красноярске, Кемерове, Бердске и Томске) составляет 217 человек. На собрании также присутствовали наблюдатели от Федерации профсоюзов Новосибирской области и профсоюзного комитета СО РАН.

Прокуратуру Новосибирской области профсоюзный комитет центра попросил проверить следующую информацию:

— Обоснованность ликвидации ученого совета ФИЦ ИВТ как самостоятельного органа научного управления.

— Законность назначения руководителем ученого совета Андрея Юрченко и прописанные им для себя полномочия в этом статусе.

— Законность устранения от дел научного руководителя ФИЦ ИВТ академика РАН Ю.И.Шокина, принятия нового положения о научном руководителе и сопутствующих распоряжений о назначении выборов на эту должность.

— Законность введения новых руководящих должностей и трудоустройства на них лиц, не имеющих профильного образования и опыта.

— Законность создания нового органа управления — совета директоров центра.

— Законность введения новой организационной структуры, в том числе отделов, дублирующих существующие службы и подразделения.

— Законность увольнения работников этих подразделений (14 человек) по сокращению штатов.

Кроме того, на собрании коллектива было решено создать в ФИЦ ИВТ комиссию по трудовым спорам, которая будет рассматривать конфликтные ситуации, возникающие между представителями новой администрации ФИЦ ИВТ и коллективом.

В ответе прокуратуры от 21 июня, приложенном к обращению, отмечается, что проверка доводов о возможных нарушениях законодательства Андреем Юрченко проводится. Для этого в адрес Юрченко направлен запрос на предоставление информации и заверенных копий документов.

В пресс-службе ФИЦ ИВТ редакции Infopro54 предоставили копию ответа на обращение, направленное председателю профсоюзного комитета Андрею Зудину. В ответе делается акцент на следующие моменты (в основном они касаются легитимности собрания коллектива сотрудников ФИЦ ИВТ и принятых им решений):

— Наименование организации, указанной в выписке протокола собрания работников («Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий» от 17.06.2021 года), не соответствует ни полному, ни сокращенному фирменному наименованиям центра, содержащихся в сведениях Единого государственного реестра юридических лиц.

— В выписке протокола не указаны лица, участвовавшие в заседании, что объективно не позволяет определить ни количественный состав всех присутствующих, ни состав работников центра, ни состав третьих лиц.

— В выписке отсутствует информации о том, проводилась ли регистрация участников, а также о том, как были идентифицированы личности присутствующих и тех, кто участвовал в заседании с помощью системы Zoom без видео и возможности достоверной идентификации личности.

— По состоянию на 17 июня общая численность работников центра составляла 287 человек, а не 217, как указано в выписке протокола собрания. Для признания общего собрания правомочным на нем должны были присутствовать и принимать участие минимум 144 сотрудника организации (в выписке указано, что присутствовали 143 человека).

— По сведениям, имеющимся в распоряжении центра, некоторые из присутствовавших, участвовавших в заседании с помощью системы Zoom, участвовали одновременно с нескольких учетных записей сервиса Zoom.

— Выявлены нарушения в регламенте проведения собрания, избрании председателя заседания, подсчете голосов при голосовании, неработающих ссылках для дистанционного голосования, выдвижении кандидатур в комиссию по трудовым спорам,

— Данные обстоятельства объективно не позволяют признать, что общее собрание было проведено при наличии кворума, а значит, и его правомочность, — подчеркивается в ответе профсоюзу за подписью Андрея Юрченко. — На основании вышеизложенного, для принятия решения о направлении представителей работодателя в комиссию по трудовым спорам предлагаю вам предоставить документы, подтверждающие, что возглавляемая вами организация представляет интересы работников центра, что представительным органом работников центра в установленном порядке принято решение о создании комиссии по трудовым спорам, о делегировании в ее состав представителей работников, утвержденных на общем собрании (конференции) работников, а вместе с тем, при наличии таковой информации, прошу сообщить о случаях, когда работник центра самостоятельно или с участием своего представителя не смог урегулировать разногласия при непосредственных переговорах с работодателем, поскольку в центре такие сведения отсутствуют.

На сайте ФИЦ ИВТ также отмечается, что 29 июня пройдет общее собрание работников центра.

— Собрание организуется в целях широкого и открытого обсуждения проводимых административных реформ, касающихся деятельности учреждения, планируемых изменений в системе оплаты труда работников, способов достижения рекомендуемого Минобрнауки минимального размера оклада научного сотрудника в размере 30000 рублей до конца 2021 года, планов развития ФИЦ ИВТ, а также подготовки к конференции работников по избранию Ученого совета ФИЦ ИВТ и Совета научной молодежи ФИЦ ИВТ, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФИЦ ИВТ.

Минобрнауки РФ назначил Андрея Юрченко врио директора ФИЦ ИВТ с 29 января 2021 года, ранее он работал в должности первого заместителя. В марте 2021 года его кандидатура была поддержана коллективом. 27 мая члены Ученого совета ФИЦ ИВТ направили обращение в Минобрнауки РФ с ходатайством об отказе в утверждении Юрченко в должности директора и отстранении от работы, говорится в документах, полученных редакцией от представителей профсоюзов.

Институт вычислительных технологий СО РАН создан в 1990 году на базе Главного производственного вычислительного центра СО РАН. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 17 апреля 2020 года институту присвоен статус федерального исследовательского центра и наименование «Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий» (ФИЦ ИВТ). В центре разрабатываются методы и средства управления сбором, хранением и анализом больших объемов научных данных, методы анализа изображений, комбинирующие новейшие нейросетевые технологии с классическими и ансамблевыми подходами, и применяемые, в частности, для анализа термографических и рентгеновских снимков при медицинской диагностике. Совместно с ИАиЭ СО РАН и ИХБФМ СО РАН учеными центра сегодня разрабатывается лазер для биомедицинской диагностики. Кроме того, ИВТ — соинициатор проекта создания в Новосибирске суперкомпьютерного центра высокопроизводительного анализа научных данных мирового уровня СНЦ ВВОД, входящего в программу перспективного развития «Академгородок 2.0». В августе 2020 года в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по COVID-19 при Сибирском отделении РАН был разработан проект аналитической системы для поддержки управленческих решений органов власти на базе мультиагентной платформы BioUML. Он получил грантовую поддержку со стороны Российского фонда фундаментальных исследований. Проект курирует ФИЦ ИВТ.