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В Новосибирской области чаще всего фальсифицируют масло и творог

  • 16/04/2025, 15:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирской области чаще всего фальсифицируют масло и творог
В Россельхознадзоре назвали компании, которых поймали на фальсификации молочной продукции

151 пробу молока и молочной продукции в рамках мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов в Новосибирской области в 2024 году взяли специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора (в 2023 году — 117 проб). По результатам проведенных лабораторных исследований 32 пробы (21%) не отвечали нормам и техрегламентам Таможенного союза (в 2023 году — 25 проб, что составило 21%). Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Несоответствие выявлено по следующим показателям: КМАФАнМ, БГКП, дрожжи, плесени, жирно-кислотный состав, обнаружение растительных жиров и масел, пищевые добавки (микробная трансглутаминаза).

— Фальсификация пищевой продукции подтверждена в 23 пробах, что составляет 15,3% от общего количества отобранных образцов. За аналогичный период 2023 года фальсификация была подтверждена в 10 пробах, что составило — 8,5%, — сообщили в управлении.

Больше всего фальсификации выявлено в сливочном масле — более 52%, твороге  — 30% и сметане — 17%.

Председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко напомнил Infopro54, что он прогнозировал рост фальсификата  в этой категории товара с того момента как в регионе начала дорожать молокоемкая продукция.

— Я еще осенью прошлого года предупреждал, что молочные жиры будут заменять жирами растительного происхождения, а также говяжьим и свиным жиром. Лично я удивлен, что в списке проверок нет сыров, так как, по моим наблюдениям, в этом продукте также сейчас очень много фальсификата. Я общался с переработчиками и производителями сыров, и они признаются, что продажи настоящих сыров упали, а продажи продуктов, произведенных по технологии сыра, напротив, растут через каналы неорганизованной торговли — рынки, а также HoReCa. Рестораторы активно закупают сырный продукт, чтобы сдержать рост на свои блюда, — говорит Елисеенко.

В число производителей фальсифицированной продукции, по данным Россельхознадзора, вошли предприятия Новосибирской области: ООО «Усадьба Милково», ООО «Молкомбинат Новониколаевский», ООО «ДАРЫ СИБИРИ», ООО «Добрые традиции».

Кроме того, в этом списке есть производители из других регионов Российской Федерации: ООО «МОЛСБЫТ», ООО «ГОРИЗОНТ» (Брянская область), АО «БМК» и ООО ПТП «АЛТАЙСКИЙ СЫРОВАР» (Алтайский край); ООО «Сыродел» (Омская область); ООО «ДАР» (Московская область), ИП Асташкин Сергей Викторович (Пермский край). Этот список пресс-служба ведомства предоставила Infopro54 в ответ на запрос редакции.

Председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» сообщил Infopro54, что из всего списка компаний слышал только о сибирских производителях. У некоторых из них, по его словам, на сегодняшний день сформировалась неоднозначная репутация.

— Могу предположить, что в список Россельхознадзора вошли компании, которые создаются для производства партий товара, как правило, фальсификата, и закрываются. Нормальные производители, имеющие собственную сырьевую базу, такими вещами не балуются. Настораживает тот факт, что такие однодневки нередко участвуют в гостендерах, где речь идет о миллиардных закупках. Они зарабатывают на аналогах, которые в 2-3 раза дешевле, чем оригинальная продукция, сбивают цены, поставляют продукцию и исчезают. А с последствиями потом разбирается заказчик, — говорит Игорь Елисеенко.

По его словам, эта проблема актуальна не только для Новосибирской области, но и для всех регионов России. В связи с этим для борьбы с недобросовестной конкуренцией в начале апреля 2025 года в «Союзмолоко» было принято решение о том, что ассоциация также будет проводить отбор проб и выявление фальсификата. По словам Елисеенко, создается рабочая группа, которая будет проводить эти отборы, в том числе в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что Роспотребнадзор утилизировал 75 литров опасного молока. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети «Шедеврум».

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес Агропром

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : фальсификат Россельхознадзор молоко масло


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