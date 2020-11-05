Директор строительной кампании получил статус областного депутата

Освободившийся после ухода в Совет Федерации Александра Карелина мандат депутата заксобрания перешёл директору строительной компании ООО «Армада» Павлу Киве, выдвинутого по списку партии в составе территориальной группы №11. Такое решение принято областной избирательной комиссией по предложению реготделения партии «Единая Россия». Об этом сообщил, предваряя заседание 2-й сессии заксобрания вице-спикер Валерий Ильенко.

Это пока первая замена досрочно освободившегося мандата в текущем созыве.

По информации заксобрания Новосибирской области, в настоящее время в составе фракции «Единая Россия» работают 46 депутатов.

Фото пресс-службы правительства