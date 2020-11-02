Директором по операционной деятельности «Балтики» на территории Сибири и Дальнего Востока назначен Александр Вершинин

С 1 ноября 2020 года в службе по операционной деятельности «Балтики» введена новая организационная структура в России. Директором дивизиона «Сибирь и Дальний Восток», в который входят заводы в Хабаровске и Новосибирске, а также логистические подразделения на территории дивизиона, назначен Александр Вершинин, сообщили в пресс-службе компании.

Александр Вершинин родился 16 мая 1970 года. В 1996 году окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «инженер-электромеханик», а в 1999 году Кемеровский технологический институт пищевой промышленности по специальности «инженер-технолог». Прошел обучение в Скандинавской школе пивоварения.

Ранее Александр возглавлял завод «Балтика» в Хабаровске, с 1 ноября он переехал в Новосибирск. За 28 лет работы в компании Александр Вершинин прошел путь от электрика, обслуживающего разливное оборудование, до главного пивовара: сначала на филиале «Балтика-Пикра» (с 2006 по 2014 годы, Красноярск), далее, с февраля 2015 года – на «Балтике-Новосибирск». С августа 2015 года Александр возглавлял завод «Балтика» в Хабаровске. На новой позиции Александр также будет выполнять функции директора завода в Новосибирске.

С 1 ноября 2020 года на должность директора филиала «Балтика-Хабаровск» назначен Антон Пеньков, ранее – главный пивовар завода «Балтика-Санкт-Петербург».