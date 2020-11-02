Яркие трофеи этнографов

Этнографический сезон-2020 оказался очень продуктивным для Института археологии и этнографии СО РАН: найденные артефакты были бы желанными экспонатами для многих музеев мира.

— В этом году мы работали на территории двух северных автономных округов: Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского–Югры, и изучали традиционную культуру коренных народов севера — хантов и манси. Находки этого сезона можно поделить на три группы: связанные с шаманизмом, с изображением или фигурами духов покровителей и божеств хантов и манси, с культом всадника, — рассказал ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН доктор исторических наук Аркадий Бауло.

По словам Аркадия Бауло, ритуально-обрядовая культура хантов и манси примечательна тем, что в ней отсутствует многопредметное шаманское облачение в том его виде, в каком оно имелось, например, у хакасов.

Тема шаманской «спецодежды» в ханты-мансийской исконной культуре не была проработана, одеждой шаманы не отличались от соплеменников, а шаманский статус и магический функционал концентрировался в бубнах и магических предметах. Набор этих предметов может быть в равной степени предсказуемым и парадоксальным.

Из разряда первого — шаманский наголовник XVIII века, украшенный оловянными отливками и бисером, из числа предметов-парадоксов — офицерская шпага 1750-1770-х годов.

Примечательна она и как пример оружейного дизайна стиля барокко, и как вещь с переосмысленной ролью. Попав по превратности судьбы в арсенал шамана, эта шпага уже не использовалась как оружие, а служила для гадания.

— Шаман с помощью шнура держал ее на пальце и раскачивал, пел песнопения — и таким образом предсказывал события или толковал уже произошедшие, — поясняет Аркадий Бауло.

Еще одна интересная группа находок — фигурки под названием иттарма, известные еще как куклы мертвых. Их вид и конструкция напоминает обычные самодельные игрушки крестьянских детей, но детской забавой они никогда не числились. Их назначение было сугубо серьезным — куколки иттарма служили вместилищем души умерших родственников и хранились в специальных коробках-алтарях.

— Считалось, что у женщины четыре души, у мужчины — пять, одна из них после смерти человека пребывает в иттарме и при рождении ребенка в семье может вселиться в него, — комментирует Аркадий Бауло. — Родственники приглашали шамана, который должен был определить, чья душа досталась потомку, после чего имя предка переходило новорожденному, а фигурку клали в сундук, и с этого момента она являлась покровителем семьи, переходила в разряд родовых божеств. В роли предметов, нужных предку, в алтарном сундучке могли оказаться довольно неожиданные вещи. Например, бакелитовый дисковый телефон 1950-х.

Последняя группа находок относится к культу всадника, который формализовался жертвенными покрывалами. Покрывало, обнаруженное этнографами, обладает остро-графической, буквально модернисткой выразительностью и непосвященному зрителю может напомнить дизайнерскую разработку наших дней.Но сделано оно в самом начале XX века, а с обратной стороны украшено элементами фабричного шелкового платка — очень дорогого по меркам той поры, с экзотичным для Сибири орнаментом «пейсли».

Не менее яркие находки сделаны в самом ближайшем ареале — в самом Новосибирске. Речь о предметном наследии уникального духовного социума — общины так называемых старообрядцев-беспоповцев.

Артефакты этой культуры — ритуальные (моленные) платки и жертвенные полотенца с необычной, без преувеличения изысканной вышивкой, чья эмблематика причудлива и многослойна. Библейская виноградная лоза в их орнаменте трансформируется в гирлянду роз или желудей (ибо виноград вышивальщицы ни в каком наглядном виде не встречали и заменяли более понятным образом), а цветочный вазон с содержимым служит монограммой Христа. Сосуд здесь изображен завитком, напоминающим греческую букву χῖ. Если рассматривать сам цветок, то получаются первые буквы имени Иисуса Христа. В других вариантах сосуд трансформирован в букву ὦ.

Артефакты эти были найдены в зоне сноса ветхого жилья на улице Гоголя, а на исторической родине общины, в Рязанской области, обнаружен обрядовый текстиль с аналогичной эмблематикой.

Кроме того, за печью сносимого общинного дома был обнаружен интересный образец наивной живописи начала XIX века — большая акварельная панорама Преображенского моленного дома — духовного центра старообрядцев в Москве. Он был построен силами купца Ильи Ковылина. Часть, где молились мужчины, построена раньше — в 1784 году, женскую возвели в 1811 году. Также на картине есть колокольня, которая была сооружена в 1879 году. И она написана позже, уже после гибели создателя центра от чумы.

— Община на улице Гоголя — это одни из последних носителей, выходцы из Центральной России и Рязанской губернии, — поясняет заведующая отделом этнографии ИАЭТ СО РАН доктор исторических наук Елена Фурсова. — Одна часть — столыпинские переселенцы и их потомки, другие попали сюда во времена коллективизации и Великой Отечественной войны. Наш институт — один из немногих академических центров в стране, где развиваются исследования по русской этнографии. Что касается исследования русских старожилов и переселенцев Сибири, мы, по сути, — единственный центр за Уралом.

Как добавил Аркадий Бауло, находки эти высоко оценены столичными коллегами — в частности экспертами Петербургского музея этнографии народов России (также известного как Императорский этнографический музей). Впрочем, о продаже этих уникальных вещей «в столицы» речи не идет, они останутся экспонатами музея Института археологии и этнографии СО РАН.

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