Длительный сон в выходные способен понизить риск инсульта

Согласно сведениям, переданным учеными из Китайского Нанкинского медуниверситета, дополнительный сон после трудовой недели на 60% снижает риск возникновения инсульта, сердечного приступа и других сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Daily Mail.

Исследователи изучили влияние циклов сна на здоровье более трех тысяч человек. В результате чего выяснилось, что у людей, которые не высыпались в будни, однако, спали пару лишних часов в субботу или воскресенье, риск сердечного приступа снижался на 63%. В то время как у тех, кто не выделял дополнительное время для сна в выходные, такого рода риск заметно увеличивался.

В качестве профилактики заболеваний сердца врачи настоятельно рекомендуют спать в среднем семь-восемь часов в сутки. И, если в будни высыпаться не получается, что недостаток сна очень важно восполнять в выходные, заключили эксперты.

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