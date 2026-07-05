Новосибирские ученые запатентовали метод прогноза инфарктов у молодых мужчин

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук получил патент на способ оценки риска сердечно-сосудистых событий у мужчин молодого возраста. Разработка позволяет прогнозировать вероятность инфаркта миокарда и инсульта в десятилетний период на основе четырех измеримых показателей. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Метод разработан для возрастной группы 25–44 лет. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения и результатам когортных исследований, мужчины этого возраста демонстрируют более высокую частоту сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с женщинами. В исследованиях с участием почти 15 тысяч человек за шесть лет наблюдения частота случаев составила 6,1% у мужчин против 1,8% у женщин.

Для прогнозирования риска у пациента измеряют окружность талии, а также определяют концентрацию триглицеридов, холестерина липопротеидов невысокой плотности и лептина в крови. Каждому показателю присваивается определенное количество баллов. При окружности талии 98 сантиметров и более начисляется 5 баллов. Уровень триглицеридов от 1,3 ммоль/л также дает 5 баллов. Концентрация холестерина липопротеидов невысокой плотности от 4,5 ммоль/л оценивается в 4 балла. Показатель лептина от 4,56 нг/мл добавляет 3 балла. Суммарное значение 8 баллов и более свидетельствует о высоком риске развития сердечно-сосудистых событий в ближайшие десять лет.

— Целью предлагаемой разработки является создание экономически эффективного и общедоступного метода определения вероятности возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у молодых мужчин. Это позволит проводить своевременные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшение инвалидизации среди трудоспособного населения, — говорят авторы методики.

Разработка основана на данных 10-летнего наблюдения за репрезентативной выборкой из 528 мужчин, проживающих в одном из районов Новосибирска. За период исследования сердечно-сосудистые события — инфаркты, инсульты, реваскуляризация и летальные исходы — зафиксированы у 18 участников.

Анализ показал, что у мужчин с сердечно-сосудистыми событиями окружность талии от 98 см встречалась в 2,4 раза чаще, уровень триглицеридов от 1,3 ммоль/л — в 2 раза чаще, холестерина липопротеидов невысокой плотности от 4,5 ммоль/л — в 2,5 раза чаще, а лептина от 4,56 нг/мл — в 2,1 раза чаще по сравнению с участниками без таких событий.

Чувствительность метода при пороговом значении 8 баллов составляет 83%, специфичность — 63%. Разработка не требует сложного оборудования и может применяться в условиях клинических биохимических лабораторий на амбулаторном этапе. В патентной документации приведены клинические примеры. У мужчины 27 лет с суммой баллов 17 через десять лет развился острый инфаркт миокарда. Участник 44 лет с суммой баллов 9 через три года перенес ишемический инсульт с летальным исходом. Мужчина 30 лет с суммой баллов 3 за десятилетний период наблюдения не имел сердечно-сосудистых событий.

Ранее редакция рассказывала о том, как увеличение числа сосудистых центров в Новосибирской области повлияло на статистику летальных исходов от инфарктов.