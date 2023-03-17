Для долгожданной музыкальной школы в Академгородке ищут подрядчика

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на строительство музыкальной школы по ул. Терешковой в Советском районе, говорится на сайте госзакупок.

Согласно проектной документации, здание общей площадью 5620,5 кв. метров будет переменной этажности (максимальное количество этажей — 5), с подвальным помещением.

В подвальном этаже здания будут расположены помещения вспомогательного характера, санузлы для посетителей, техпомещения, помещения для персонала, кладовые, архивы, мастерская по ремонту музыкальных инструментов, комнаты для хранения декораций и костюмов.

На первом этаже — расположен концертный зал на 350 человек с гардеробом, фойе и подсобными помещениями, в которые входят: гримерные и комнаты исполнителей. Также, на первом этаже расположены: вестибюль, гардероб для обучающихся, комната охраны с пультовой, классы хора и классы музыкальнотеоретических занятий, сан.узлы, в том числе для маломобильных групп населения.

На втором этаже — малый зал на 60 мест, аппаратная, звукозаписывающая студия, административные кабинеты, классы музыкальнотеоретических занятий, класс хора, помещения для хранения музыкальных инструментов, рекреации и сан.узлы.

На третьем этаже разместятся классы для индивидуальных занятий, классы музыкально-теоретических занятий, библиотека с помещением книжных фондов и фонотекой, рекреации и сан.узлы.

На четвертом этаже — классы для индивидуальных занятий, классы для занятий оркестров, методический кабинет, рекреации и сан.узлы.

Отмечается, что коммуникация между этажами осуществляется с помощью 2 лестничных клеток. В качестве одного из средств коммуникаций в здании музыкальной школы предусмотрены пассажирский лифт и грузопассажирский лифт в противопожарном исполнении.

Начальная цена контракта — 618,9 млн рублей. Источник финансирования: средства бюджета города Новосибирска (в 2024 году — 8 млн рублей, в 2025 году —1,2 млн рублей), и субсидии из областного бюджета (в 2023 году — 200 млн рублей, в 2024 — 200 млн рублей, в 2025 году — 209,7 млн рублей).

Подрядчик должен приступить к работам сразу после заключения контракта и завершить работы до 29 декабря 2025 года (включительно).

Напомним, что проектно-сметная документация для строительства музыкальной школы на улице Терешковой была разработана еще 8 лет назад. Сейчас детская музыкальная школа №10 располагается в цокольном этаже 130-го лицея. Строительство новой музыкальной школы будет осуществляться в рамках проекта «Академгородок 2.0».

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